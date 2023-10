QUÉBEC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - iA Groupe financier a le plaisir d'annoncer un don de 150 000 $ à Recherche en santé mentale Canada. Cette contribution financière a été remise à l'organisme hier dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale. Cette somme servira à financer des bourses d'études sur la santé mentale au travail.

« Nous sommes heureux de contribuer activement au développement de la prochaine génération de chercheuses et de chercheurs, qui cibleront les enjeux de santé mentale en milieu professionnel, une cause qui nous tient vraiment à cœur », souligne Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Proactive dans ce domaine depuis fort longtemps, l'entreprise a d'ailleurs mis sur pied un réseau des ambassadeurs et ambassadrices en santé psychologique. Ce réseau compte 180 employées et employés qui ont été formés par la Commission de la santé mentale du Canada pour agir en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices en santé psychologique auprès de leurs collègues. On peut comparer le rôle de ces ambassadeurs et ambassadrices à celui des secouristes, capables de donner les premiers soins ou de pratiquer la réanimation cardiorespiratoire. Ce sont des employées et employés formés pour agir promptement et qui assurent un soutien en attendant que des spécialistes prennent la relève.

Les ambassadeurs et ambassadrices de iA en santé psychologique ont véritablement à cœur le bien-être et l'équilibre psychologique de leurs équipes de travail et de leurs collègues. Ils et elles sont notamment disponibles pour répondre aux questions en lien avec le programme iA Santé et les ressources disponibles; pour guider leurs collègues dans la recherche de soutien et d'aide professionnelle; pour les écouter sans porter de jugement et pour les encourager à entreprendre des démarches. Leur présence bienveillante auprès de leurs pairs contribue grandement à créer une atmosphère de travail saine où les personnes se sentent écoutées et soutenues.

De plus, au cours des deux dernières années, iA Groupe financier a remis 1,3 million de dollars à des organismes qui œuvrent en santé mentale.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise est une société ouverte canadienne d'envergure et ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Notre ambition en développement durable

Notre ambition en développement durable est d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de sa clientèle, de ses employées et employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés.

Le développement durable est une priorité qui guide nos réalisations au quotidien en matière environnementale, sociale et de gouvernance, ce dont nous témoignons avec l'utilisation du pictogramme ci-après.

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Responsable, Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : [email protected]