« Nous avons à cœur d'investir en santé mentale pour assurer un avenir sain et durable au Québec, a indiqué Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life, Québec. Cet investissement s'ajoute à nos nombreuses initiatives visant à façonner les soins en santé mentale offerts à tous les Québécois. Grâce à ce nouvel investissement, quatre organismes pourront intensifier leurs actions visant à prévenir et à traiter les enjeux de santé mentale chez des clientèles vulnérables et à sensibiliser la population. Nous sommes convaincus que nos efforts, conjugués à ceux de nos partenaires, contribueront à soutenir de façon concrète les Québécois, jeunes comme adultes. »

Enjeux de santé mentale - La Sun Life s'inscrit dans la solution

Les actions menées par la Sun Life en matière de santé mentale cadrent avec sa raison d'être, qui consiste à aider les gens à atteindre un mode de vie sain. Elle veille à ce que le plus de personnes possible aient accès aux ressources et au soutien dont elles ont besoin pour vivre en bonne santé.

Ses actions sont menées sur trois principaux fronts :

(1) Lancer des initiatives pour favoriser le mieux-être des travailleurs québécois et canadiens

En tant que plus important fournisseur de garanties collectives au pays, la Sun Life a à cœur d'accroître l'accès à des soins et d'aider les employeurs québécois et canadiens à créer des milieux de travail qui favorisent la santé mentale. Dans ce contexte, elle a mis en œuvre différentes initiatives qui donnent à ses Clients les moyens de prendre leur santé en main, dont :

La Sun Life Santé, une nouvelle division dont le but est d'aider les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe leur parcours santé.





Les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue, offerts aux Clients des Garanties collectives dont le régime comporte la garantie Frais médicaux. Grâce à un partenariat stratégique avec Dialogue, plus de 500 000 Clients de la Sun Life et leur famille peuvent passer par une clinique virtuelle pour consulter un professionnel de la santé à distance à propos de leurs enjeux de santé physique et mentale.





Le programme de gestion du stress et de bien-être - Soins virtuels Lumino Santé, propulsé par Dialogue, visant à empêcher l'aggravation de nombreux problèmes de santé mentale en fournissant rapidement un accès à des soins de qualité. Tous les Clients dont le régime comprend les Soins virtuels Lumino Santé peuvent consulter des psychologues, des psychothérapeutes, des spécialistes en santé mentale, des médecins et des infirmières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce programme offre un soutien immédiat et complet, et garantit aux utilisateurs une quantité illimitée de séances pour leur permettre de se rétablir complètement.





Les services d'un coach en santé mentale offerts à certains Clients des Garanties collectives de la Sun Life. Ce service personnalisé utilise l'analytique pour repérer les Clients à risque de développer un problème de santé mentale. Le coach les guide ensuite de façon proactive vers les ressources qui conviennent à leur situation tout en optimisant l'utilisation des avantages offerts par leur régime collectif.





Lumino Santé, une plateforme gratuite pour tous les Québécois et les Canadiens, donnant accès au plus grand réseau de professionnels de la santé au pays. Elle permet de trouver des professionnels de la santé et de prendre rendez-vous avec eux, d'accéder aux dernières nouvelles en santé et d'explorer de nouvelles ressources en santé.





Trousse gratuite d'outils sur la santé mentale - Cette trousse se veut un guide pratique pour aider les entreprises de toute taille à définir les éléments fondamentaux d'une stratégie en santé mentale, à partir de cinq étapes concrètes.

(2) Agir en tant que leader d'opinion pour mobiliser la communauté d'affaires autour de l'importance du mieux-être des travailleurs

Depuis le début de la pandémie, les présidents de la Sun Life aux niveaux canadien et québécois, MM. Jacques Goulet et Robert Dumas, sont intervenus pour mobiliser la communauté d'affaires quant à l'importance de mettre la santé mentale au cœur de sa stratégie d'affaires pour le mieux-être des travailleurs et pour créer des environnements de travail sains. Ils ont investi du temps pour échanger avec les membres de la communauté d'affaires et ont donné de nombreuses conférences sur le sujet au Québec.

Par ailleurs, en novembre 2020, M. Goulet a réuni 70 présidents, chefs d'entreprise et cadres supérieurs pour discuter de la crise de santé mentale qui sévit au Canada. Ce forum était l'occasion de montrer que les présidents et les chefs d'entreprise ont un rôle important à jouer pour inciter à l'action et soutenir la santé mentale des travailleurs. La Sun Life a également agi à titre de commanditaire présentateur du Sommet des chefs d'entreprise sur la santé mentale du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) en 2021 et 2022. Le sommet réunissait des dirigeants de partout au Canada pour passer à l'action en matière de santé mentale en milieu de travail. M. Goulet fait d'ailleurs partie du cabinet de la campagne de financement du CAMH, représentant l'un des plus importants centres de recherche au monde en santé mentale.

(3) Soutenir des organismes qui s'engagent à contrer la détresse psychologique au sein de la population

Depuis plusieurs années, la Sun Life soutient de nombreux organismes et fondations dont la mission est de contrer la détresse psychologique au sein de la population. Ce nouvel engagement de 1,1 million de dollars s'ajoute à d'autres récemment annoncés, dont :

Un don de 1 million de dollars à Jeunesse, J'écoute pour appuyer la santé mentale des jeunes Autochtones. Cet investissement annoncé à l'automne 2021 permet d'élargir d'un océan à l'autre la portée de l'initiative « Lendemains ensoleillés : programme pour le bien-être autochtone ».





Un fonds d'investissement en santé mentale pour les adolescents de la Capitale-Nationale, lancé en février 2020 en partenariat avec le maire de Québec de l'époque, M. Régis Labeaume. Cette initiative permet d'accroître l'accessibilité aux soins en santé mentale, les efforts de sensibilisation et les ressources consacrées au dépistage précoce. Or, en mai 2021, près de 2 000 jeunes de Québec avaient été rejoints, sensibilisés et accompagnés grâce aux quatre organismes bénéficiaires de ce fonds d'investissement, dont la Fondation Jeunes en Tête qui en assure la gestion.

Un enjeu de taille

La pandémie ayant exacerbé la crise liée à la santé mentale, les besoins des Québécois et des Canadiens pour un soutien en santé mentale n'ont jamais été aussi grands.

Avant la pandémie, les problèmes de santé mentale étaient déjà la cause principale d'invalidité au travail. Chaque semaine, 500 000 employés s'absentent du travail dû à des problèmes psychologiques. Ces derniers sont en forte croissance, avec une augmentation de 27 % entre 2014 et 2019. En 2020, ils représentaient pour la Sun Life 35 % des demandes de règlement invalidité de longue durée - c'est donc plus que le double des demandes liées au cancer.

Depuis le début de la pandémie, 40 % des gens au pays ont rapporté une détérioration de leur santé mentale. Les jeunes générations n'y font pas exception et les effets se feront sentir dans les années à venir.

Voilà pourquoi il est primordial d'investir dans des programmes de santé mentale et de répondre aux besoins des populations plus vulnérables pour assurer un avenir sain et durable au Québec et au Canada. Pour en savoir plus sur ce que fait la Sun Life pour contribuer à l'essor des collectivités, lisez le Rapport sur la durabilité 2021.

L'engagement de la Sun Life dans les collectivités

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale est aussi une priorité, comme en témoigne le soutien apporté aux programmes et aux organisations axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

La Sun Life forme également des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 16 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

