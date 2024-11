SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - La CAQ coupe les ailes aux équipes volantes publiques

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - La Coalition avenir Québec (CAQ) coupe sans avertissement les ailes des équipes volantes de personnel destinées à prêter main-forte aux régions les plus affectées par la pénurie de main-d'œuvre en santé et services sociaux, réprouve la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« En stoppant net l'essor des équipes volantes publiques, la CAQ abandonne sans préavis la population des régions en difficulté à son triste sort », évalue Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN. « La CAQ de François Legault met la santé des communautés grandement à risque. »

« Cette décision arbitraire de la CAQ d'arrêter le déploiement des équipes volantes publiques, prise sans consultation, semble totalement improvisée et déconnectée de la réalité du terrain », évalue Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN.

« Des infirmières et des préposés aux bénéficiaires découvrent que les postes affichés pour se joindre aux équipes volantes publiques ont disparu du site Web du gouvernement », constate Réjean Leclerc. « D'autres employés qui étaient prêts à partir se font dire qu'ils ne s'envoleront finalement pas vers l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, l'Outaouais, ni les autres régions durement blessées par la pénurie. »

« Mais les résident-es des régions moins bien pourvues en personnel continueront d'avoir besoin de soins et services », fait remarquer Carole Duperré, vice-présidente secteur public (FSSS-CSN). « Est-ce que cela signifie que le ''panier de services'' sera amputé hors des grandes villes ? Ou que la CAQ et Santé Québec ont décidé de rouvrir toutes grandes les portes aux agences privées de main-d'œuvre qui ont siphonné des milliards aux contribuables ? »

IMPROVISATION

« On nage en pleine improvisation », critique Élisabeth Gagnon-Tremblay, présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine - CSN. « Il y a environ 75 infirmières sur le terrain. Et de nombreuses volontaires attendent pour faire leur part. La CAQ leur dit quoi ? Qu'elles doivent cesser de cultiver le souhait de venir en aide aux gens des régions ? »

« Dès que le ministre Christian Dubé a mis de l'avant son idée d'équipes volantes publiques, nous avons émis des réserves », rappelle Julien Houle, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de la Montérégie Centre - CSN. « Mais nous avons accepté d'encadrer cette pratique le temps de négocier des mesures pérennes pour recruter et retenir du personnel en région. »

« Sauf que la CAQ actionne la guillotine sans proposer d'alternative », enchaîne le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc. « Au lieu d'abattre les équipes volantes, la CAQ devrait nous consulter. Il y a des solutions publiques qui ne coûteront pas les milliards de revenus réalisés par les agences privées sur le dos des finances du Québec. Nous sommes disponibles pour lancer les pourparlers sans délai. »

À propos

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre ont été mandatés pour la mise en place des équipes volantes publiques.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte près de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

