Santé et sécurité du travail - L'APTS demande au ministre Boulet de renoncer à un régime de prévention discriminatoire

LONGUEUIL, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) salue l'adoption par le Conseil des ministres du Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, découlant de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST).

Toutefois elle demande au ministre du Travail, Jean Boulet, de renoncer au régime particulier discriminatoire proposé dans le cadre du projet de loi nº 101 (PL 101), qui exclut le personnel des réseaux de la santé, des services sociaux et de l'éducation - des secteurs majoritairement féminins - des protections prévues par le Règlement. L'organisation exige que les mêmes mécanismes de prévention et de participation soient garantis à toutes les travailleuses et tous les travailleurs du Québec.

« Comment pourrait-on justifier d'offrir des protections moindres aux femmes travaillant dans les services publics, où elles sont largement majoritaires, alors que près de 30 % des lésions reconnues par la CNESST proviennent de ces secteurs? Le gouvernement doit corriger cette injustice et demander aux employeurs du secteur public d'être exemplaires en matière de santé et sécurité au lieu de leur offrir un passe-droit! », s'indigne Robert Comeau, président de l'APTS.

L'entrée en vigueur du Règlement constitue une avancée importante pour la majorité des travailleuses et travailleurs québécois. Mais le refus du gouvernement d'étendre ces protections à ses propres salarié•e•s crée une discrimination inacceptable.

« En excluant des secteurs à prédominance féminine, représentant près de 10 % de la main-d'œuvre québécoise, le gouvernement perpétue une inégalité systémique. Il est inadmissible que les personnes qui prennent soin de la population soient elles-mêmes privées de mécanismes essentiels pour assurer leur sécurité au travail », déclare Christine Prégent, vice-présidente de l'APTS.

L'APTS entend entreprendre tous les recours nécessaires si l'Assemblée nationale adopte un projet de loi contenant des mesures discriminatoires, comme celles du PL 101.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

