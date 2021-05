OTTAWA, ON, le 29 mai 2021 /CNW/ - Santé Canada a approuvé le report de trente jours de la date de péremption de deux lots (MT0055 et MT0056) de vaccins d'AstraZeneca contre la COVID-19, du 31 mai 2021 au 1er juillet 2021. L'approbation de la prolongation de la durée de conservation du vaccin pour une période de 30 jours est fondée sur des données scientifiques probantes.

Santé Canada avait approuvé une durée de conservation de six mois pour le vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca. Le 27 mai 2021, Santé Canada a reçu un document d'AstraZeneca comprenant des données sur la stabilité du produit et des données tirées de modèles mathématiques qui démontraient que la qualité, l'innocuité et l'efficacité de deux lots en question se maintiendraient pendant un mois supplémentaire, soit sept mois en tout.

Le changement permettra aux provinces et aux territoires d'utiliser leurs stocks existants et à la population canadienne d'avoir accès à des doses de ce vaccin indispensable.

