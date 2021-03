De nouvelles mesures d'atténuation contribueront à protéger les insectes aquatiques et leurs milieux

OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Au terme d'examens spéciaux qui comprenaient de vastes consultations publiques et évaluations scientifiques, Santé Canada a publié aujourd'hui ses décisions sur les risques que présentent pour les insectes aquatiques deux pesticides de la classe des néonicotinoïdes, soit la clothianidine et le thiaméthoxame.

Pour protéger les insectes aquatiques, Santé Canada mettra à jour certaines utilisations de la clothianidine et du thiaméthoxame et il mettra en œuvre des mesures d'atténuation et des restrictions supplémentaires concernant certaines des utilisations encore homologuées. Les nouveaux renseignements recueillis au cours des examens spéciaux ont permis au Ministère de déterminer que certaines utilisations sont sans danger pour les insectes aquatiques alors que certaines autres utilisations présentent des risques préoccupants. Les conditions d'utilisation révisées devront figurer sur l'étiquette de tous les produits dans les 24 mois suivant la date d'aujourd'hui. Un petit nombre d'utilisations pour lesquelles il n'existe aucune solution de rechange adéquate continueront d'être autorisées pendant 24 mois supplémentaires. Les modifications apportées aux utilisations des pesticides sont conformes à la Politique sur la révocation de l'homologation et la modification de l'étiquette à la suite d'une réévaluation et d'un examen spécial de Santé Canada.

Pour ces examens spéciaux, le Ministère a mobilisé et consulté un grand nombre de personnes de l'industrie, de parties prenantes et de Canadiens et a reçu plus de 47 000 commentaires dans le cadre de ce processus. Pendant les examens, il s'est également penché sur une grande quantité de nouvelles données de surveillance de la qualité de l'eau ainsi que d'études et d'articles scientifiques récents.

Conformément à son engagement en matière d'ouverture et de transparence, Santé Canada publiera des renseignements sur ces décisions découlant des examens spéciaux, dont les résultats de l'évaluation scientifique et les prochaines étapes.

Faits en bref

Les néonicotinoïdes sont une classe de pesticides utilisée notamment pour lutter contre les insectes sur le gazon, les plantes ornementales et diverses cultures agricoles, y compris pour le traitement des semences.

Lorsqu'ils sont utilisés selon les nouvelles mesures d'atténuation, la clothianidine et le thiaméthoxame ne présentent aucun risque supplémentaire pour les insectes aquatiques.

Les nouvelles mesures concernant les utilisations encore homologuées comprennent l'affichage de directives révisées sur l'étiquette, comme des doses d'application réduites, la diminution du nombre d'applications ainsi que l'établissement de zones tampons.

Pour que leur vente soit autorisée au Canada , tous les pesticides doivent faire l'objet d'un examen scientifique rigoureux. La réglementation des pesticides au Canada relève de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

Produits complémentaires

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709