L'Enquête canadienne sur le cannabis de 2021 donne un aperçu des connaissances, des attitudes et des comportements des Canadiens à l'égard de la consommation de cannabis.

OTTAWA, ON, le 23 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada adopte une approche de santé publique à l'égard de la réglementation du cannabis qui comprend la collecte de données pour mieux comprendre comment les Canadiens perçoivent et consomment le cannabis.

Aujourd'hui, Santé Canada a publié les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2021 (ECC). Santé Canada mène l'Enquête canadienne sur le cannabis chaque année depuis 2017. Il s'agit du cinquième cycle de l'enquête. Les données pour l'enquête de 2021 ont été recueillies d'avril à juin 2021.

Les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis serviront à évaluer l'impact de la Loi sur le cannabis, à éclairer l'élaboration de politiques et de programmes et à promouvoir des activités efficaces d'éducation et de sensibilisation du public. Cette importante enquête complète d'autres enquêtes nationales sur la consommation de substances réalisées par Santé Canada, notamment l'Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues et l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves.

Principales conclusions de l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2021 :

Sept Canadiens sur dix estiment avoir accès à des renseignements fiables pour prendre des décisions éclairées au sujet de leur consommation de cannabis. Cette proportion passe à près de neuf sur dix chez les personnes qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.

La fréquence de la consommation quotidienne ou presque quotidienne de cannabis chez les Canadiens de 16 ans et plus qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois est restée pratiquement inchangée entre 2020 (25 %) et 2021 (26 %). La consommation quotidienne ou presque quotidienne était également inchangée chez les 16 à 19 ans (21 % contre 19 %) et a augmenté chez les 20 à 24 ans (23 % en 2020 à 29 % en 2021).

Le pourcentage de Canadiens de 16 ans et plus qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois est passé de 27 % en 2020 à 25 % en 2021.

Fumer demeure la méthode de consommation du cannabis la plus courante mais est en baisse, tandis que d'autres méthodes ont augmenté depuis 2020 : vaporiser du cannabis à l'aide d'un stylo vaporisateur, boire du cannabis et appliquer du cannabis sur la peau.

Plus de la moitié des personnes qui consomment du cannabis choisissent de l'obtenir d'une source légale. En effet, 53 % ont déclaré que leur cannabis provenait habituellement d'une source légale, ce qui représente une augmentation par rapport à 41 % en 2020, alors que 11 % ont déclaré avoir obtenu du cannabis d'une source légale en ligne.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur la consommation de cannabis. On a demandé aux personnes qui avaient consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois si leur consommation avait changé en raison de la pandémie : 49 % ont déclaré consommer la même quantité de cannabis, ce qui représente une diminution par rapport à 56 % en 2020, tandis que 29 % ont déclaré consommer plus (une augmentation par rapport à 22 % en 2020) et 22 % (aucun changement par rapport à 2020) ont déclaré consommer moins.

22 % (aucun changement par rapport à 2020) ont déclaré consommer moins. Les changements dans la quantité de cannabis consommée en raison de la COVID-19 semblent avoir eu une incidence principalement sur les groupes d'âge plus jeunes. Parmi les personnes de 25 ans et plus, 25 % ont déclaré consommer plus de cannabis, comparativement à 46 % chez les personnes de 16 à 19 ans et à 40 % chez les personnes de 20 à 24 ans.

La conduite après la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois (16 %) a diminué chez les personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par rapport aux résultats de 2020 (19 %).

Faits en bref

Les résultats de l'ECC de 2021 sont fondés sur les réponses en ligne de plus de 10 000 répondants âgés de 16 ans et plus de chaque province et territoire.

Les données ont été recueillies selon cinq thèmes :

les connaissances, les attitudes et les comportements;



la consommation de cannabis et les produits utilisés;



les sources de cannabis et les habitudes d'achat;



la conduite et la consommation de cannabis;



le cannabis à des fins médicales.

L'enquête de 2021 a permis de recueillir de nouvelles données sur les sujets suivants :

l'exposition à la fiche d'information pour le consommateur de cannabis réalisée par Santé Canada ;

;

la culture de plants de cannabis à l'intérieur et à l'extérieur de la maison;



les connaissances sur les possibles effets nuisibles du cannabis pour usage topique;



les connaissances sur le moment où il est sécuritaire de conduire après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis;



la consommation de cannabis dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709