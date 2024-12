L'Enquête canadienne sur le cannabis de 2024 révèle des renseignements importants sur les connaissances, les attitudes et les comportements de la population canadienne à l'égard de la consommation de cannabis.

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Un aspect important de l'approche de santé publique adoptée par le gouvernement du Canada pour légaliser et réglementer strictement le cannabis est la surveillance continue et complète, la collecte de données et de preuves. Les résultats de l'Enquête canadienne annuelle sur le cannabis fournissent un aperçu des données sur la santé et la sécurité publiques en matière de cannabis dans le pays.

Santé Canada a publié aujourd'hui les résultats de l'Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2024. Les données ont été recueillies du 4 avril au 2 juillet 2024.

Depuis 2017, Santé Canada mène chaque année l'ECC afin de mieux comprendre les attitudes et les connaissances sur le cannabis, ainsi que les habitudes de consommation de celui-ci au Canada. Grâce aux informations recueillies, Santé Canada est en mesure de déterminer où le soutien est particulièrement nécessaire et d'élaborer des initiatives de programme qui permettront d'éduquer et de sensibiliser la population à la consommation de cannabis.

Parmi les constatations tirées de l'enquête 2024, on peut citer :

Le pourcentage de gens au Canada qui déclarent fumer du cannabis continue de diminuer. Cela dit, fumer reste la méthode la plus courante de consommer du cannabis (69 %), devant manger (57 %) et vapoter avec un stylovapoteur ou une e-cigarette (37 %).

qui déclarent fumer du cannabis continue de diminuer. Cela dit, fumer reste la méthode la plus courante de consommer du cannabis (69 %), devant manger (57 %) et vapoter avec un stylovapoteur ou une e-cigarette (37 %). Parmi les répondants, 72 % ont déclaré avoir obtenu du cannabis auprès d'une source légale en 2024, soit une augmentation de 37 % en 2019 à 72 % en 2024, les magasins légaux étant la source la plus courante depuis 2019. Une proportion plus faible a déclaré avoir eu accès au cannabis par le biais de sources illégales (3 %) par rapport à 2019 (16 %).

Dix-huit pour cent des personnes ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois ont déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis ; il s'agit d'une baisse considérable par rapport aux 27 % enregistrés en 2018.

Les taux de consommation de cannabis chez les jeunes (16-19 ans) n'ont pas bougé au cours de l'année écoulée. La consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois chez les jeunes âgés de 16 à 19 ans était de 41 %, similaire à plusieurs années précédentes (44 %, 44 % et 43 % en 2019, 2020 et 2023 respectivement).

2023 respectivement). Dans l'ensemble, l'effectif des répondants ayant déclaré consommer du cannabis et signalé une consommation quotidienne ou quasi quotidienne est stable depuis 2018 (environ 25 %), y compris chez les jeunes (environ 20 %).

Quant au pourcentage de personnes au Canada qui ont déclaré consommer du cannabis et qui présentent un « risque élevé » de développer des problèmes liés à la consommation de cannabis, il est stable depuis 2018 (environ 3 %).

Santé Canada a investi des sommes importantes pour sensibiliser les jeunes et les jeunes adultes aux risques du cannabis pour la santé, car ils sont davantage susceptibles aux effets néfastes de la consommation de cannabis, vu que le cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Ces mesures comprennent la campagne d'éducation publique du printemps 2022 Réduisez vos risques : Choisissez le cannabis légal, la campagne de prévention des intoxications pédiatriques accidentelles par le cannabis chez les enfants au printemps 2023, et la campagne Vis ta passion : un programme éducatif pour adolescents portant sur le cannabis, qui a été relancé en mars 2023 en tant que programme virtuel pour éduquer les jeunes et les jeunes adultes sur les effets du cannabis sur la santé. Le ministère a également produit du matériel d'éducation du public qui illustre l'importance de ranger le cannabis en toute sécurité, à l'écart des enfants et des animaux domestiques.

Les résultats de l'ECC 2024 sont basés sur les réponses en ligne obtenues auprès d'environ 11 666 répondants âgés de 16 ans et plus dans l'ensemble des provinces et des territoires.

Les données ont été recueillies sur sept thèmes : les connaissances, attitudes et opinions ; la consommation de cannabis et produits utilisés les sources et les achats ; l'évaluation de la consommation de cannabis à risque ; la consommation accidentelle et les effets indésirables ; la conduite et le cannabis ; le cannabis à des fins médicales.

En outre, l'enquête 2024 a recueilli des données sur de nouveaux sujets, notamment : la facilité d'accès à partir de sources légales et illégales ; le rappel de messages d'avertissement explicite en matière de santé ; l'utilisation de joints préroulés et infusés, et les types de produits comestibles consommés.



