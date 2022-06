Ce groupe d'experts fournira des conseils scientifiques indépendants à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada

OTTAWA, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend très au sérieux l'innocuité des pesticides et veille à ce que le processus d'examen des pesticides soit transparent et inclusif en matière de sécurité, de transparence et de durabilité. Santé Canada, annonce aujourd'hui officiellement les noms des neuf membres du nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires (CSC-PAP).

Le processus de nomination des membres du CSC-PAP a été lancé en janvier 2022 et a pris fin en mars 2022. Le CSC-PAP conseillera l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). Les membres fourniront une expertise scientifique indépendante afin d'assurer le fondement scientifique des décisions prises à propos des pesticides, dans le but de protéger davantage la santé humaine, la faune et l'environnement.

Composition du CSC-PAP

Maricor Arlos (Ph. D.), Université de l'Alberta

Stéphane Bayen, Université McGill

Kyle Bobiwash (Ph. D.), Université du Manitoba

Valérie Langlois (Ph. D.), Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau Terre EnvironnementDr Bruce Lanphear, Université Simon Fraser

Eric Liberda (Ph. D.), Université métropolitaine de Toronto

Christy A. Morrissey (Ph. D.), Université de la Saskatchewan

Sean Prager (Ph. D.), Université de la Saskatchewan

Xianming Zhang (Ph. D.), Université Concordia

Les critères de nomination de Santé Canada faisaient appel à un vaste éventail d'expérience et de connaissances pertinentes, notamment dans les domaines de l'utilisation de pesticides au Canada, de l'évolution dans l'environnement, de la modélisation, de l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement, des aliments et de l'exposition en milieu de travail, de l'évaluation de la valeur des pesticides, et du savoir autochtone de l'utilisation des pesticides et des territoires traditionnels. Les membres du CSC-PAP représentent diverses communautés régionales et linguistiques du Canada.

En plus des neuf membres, le Comité consultatif scientifique pour la réglementation des pesticides profitera de l'expertise scientifique d'une communauté de soutien, au besoin. Ce processus assurera la pérennité du Comité selon l'évolution de ses besoins, notamment pour de l'expertise sectorielle supplémentaire, y compris dans les secteurs agricoles et forestiers, ou dans d'autres domaines scientifiques particuliers. Santé Canada prévoit renouveler régulièrement la liste de membres du Comité pour garantir l'accès en tout temps aux conseils indépendants requis.

Citations

« Notre gouvernement veut assurer l'innocuité des pesticides utilisés au pays pour les Canadiennes et les Canadiens ainsi que pour notre environnement. Ce nouveau comité consultatif nous permet de renforcer la réglementation rigoureuse et scientifique des pesticides. Il contribuera aussi à faire en sorte que le processus d'examen des pesticides corresponde aux attentes de la population en matière d'innocuité, de transparence et de durabilité. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Félicitations aux membres nommés du Comité consultatif scientifique à l'appui de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Leur travail aidera à mieux protéger notre environnement et les Canadiens contre les risques que posent les produits antiparasitaires. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nos productrices et producteurs agricoles travaillent à nourrir une population mondiale croissante, et il importe plus que jamais de lutter de façon efficace et durable contre les parasites qui réduisent ou mettent en péril leurs récoltes. Les experts nommés au Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires vont renforcer les méthodes d'évaluation rigoureuses du Canada pour que nos aliments continuent d'être produits selon les normes les plus élevées. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires (CSC-PAP) tiendra sa première réunion officielle le 8 juillet 2022. Des précisions concernant les prochaines réunions et les plans de travail seront publiées en ligne.

Il est attendu des membres du CSC-PAP qu'ils s'engagent pour des mandats de 36 mois avec possibilités de prolongement.

Le 4 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 50 millions de dollars sur trois ans dans l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) afin de renforcer le système canadien de réglementation des pesticides.

Liens connexes

Transformer l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

Le gouvernement du Canada lance un appel de candidatures pour le nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires

Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires : Mandat

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709