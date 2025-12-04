OTTAWA, ON, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé le lancement d'un nouveau tableau de bord public dans le cadre du programme de Surveillance nationale des drogues dans les eaux usées (SNDEA), qui s'inscrit dans la réponse collective du Canada à la crise des drogues illégales.

En analysant des échantillons d'eaux usées provenant des communautés participantes dans tout le Canada, la SNDEA fournit des informations détaillées sur la consommation et l'approvisionnement de drogues au Canada, tant légales qu'illégales. Les drogues présentes dans les eaux usées peuvent provenir de la consommation de drogues, de déversements illégaux ou de processus de fabrication.

La mise à disposition des données provinciales et territoriales sur la surveillance des drogues aux prestataires de soins de santé publique, aux gouvernements, aux forces de l'ordre et aux services frontaliers, aux chercheurs et aux universitaires permettra d'éclairer les interventions précoces, les mesures à prendre et la prise de décisions en temps opportun au niveau municipal, provincial et fédéral.

La SNDEA a été lancée en 2023 pour appuyer la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, et s'est élargie pour inclure les précurseurs chimiques à l'appui du Plan frontalier du Canada. Au moment de son lancement, le tableau de bord comprend des données allant de janvier 2023 à juillet 2025 et sera mis à jour tous les trimestres.

« Les données sont l'un de nos outils principaux dans la lutte contre la crise des drogues illégales et des surdoses au Canada. Le lancement du tableau de bord sur la SNDEA marque une étape importante en matière de transparence et d'accessibilité des données. Il permettra une collaboration plus approfondie à tous les niveaux dans le cadre de nos efforts pour protéger la sécurité des communautés, réduire les risques des drogues synthétiques toxiques et sauver des vies. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Ce tableau de bord renforce nos capacités d'alerte précoce en fournissant des renseignements en temps opportun sur des substances émergentes et des précurseurs chimiques. Cette mesure soutient les efforts en matière de santé publique et d'application de la loi visant à lutter contre le commerce illégal de drogues, et elle permettra de sauver des vies. Elle renforce les efforts que nous déployons dans le cadre du Plan frontalier du Canada afin de lutter contre le fentanyl et les précurseurs chimiques et d'assurer la sécurité des communautés. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« La réponse nationale globale du Canada à la crise des drogues illégales, y compris le fentanyl, repose sur des données et des éléments probants. Nous investissons dans des outils tels que le tableau de bord sur la surveillance nationale des drogues dans les eaux usées afin de garantir que les prestataires de soins de santé publique et les forces de l'ordre disposent des moyens nécessaires, notamment des données, pour aider à sauver des vies et à enrayer la propagation des drogues illégales meurtrières. »

Kevin Brosseau

Tsar du fentanyl du Canada

Le tableau de bord sur la SNDEA fournit des données sur plus de 500 substances, y compris des stimulants, des hallucinogènes, des opioïdes, des dissociatifs, des sédatifs/hypnotiques, des cannabinoïdes synthétiques, des précurseurs chimiques et des antipsychotiques. Le dépistage exclut la plupart des produits pharmaceutiques, à quelques exceptions près (p. ex., la xylazine, le fentanyl, la morphine).

Au moment de son lancement, le tableau de bord indique que sur les 211 échantillons analysés, 5 000 drogues ont été identifiées, dont 20 analogues distincts du fentanyl, qui sont des substances chimiquement apparentées au fentanyl.

Grâce au Plan frontalier du Canada, le gouvernement fédéral prend des mesures concrètes pour assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière, notamment en détectant et en perturbant le commerce illégal de drogues.

La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances est l'approche du gouvernement du Canada pour lutter contre les risques liés à la consommation de substances et la crise des surdoses.

