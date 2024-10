OTTAWA, ON, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Partout au Canada, des pompiers mettent leur vie en danger pour protéger nos communautés , notamment en contribuant à la lutte contre les feux de végétation, dont la gravité a augmenté au cours des dernières années en raison des changements climatiques. En raison de leur exposition répétée à des produits chimiques toxiques libérés par des matières qui brûlent et aux mousses de lutte contre les incendies, les pompiers ont un risque accru de recevoir un diagnostic de cancer, et un risque accru de mourir du cancer, comparativement aux membres de la population générale.

Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, a présenté aujourd'hui au Parlement le Cadre national sur les cancers liés à la lutte contre les incendies et a annoncé un investissement de 12,29 millions de dollars pour améliorer la santé et la sécurité des pompiers.

Les nouvelles mesures fédérales seront axées sur la sensibilisation, la promotion de l'échange d'information, la production de connaissances scientifiques, la formulation de lignes directrices ainsi que la réponse aux besoins en matière de formation.

Santé Canada convoquera les intervenants pour les sensibiliser aux cancers liés à la lutte contre les incendies, mobiliser les partenaires et identifier les moyens de mener une action coordonnée. Les actions principales comprennent la création d'un groupe consultatif national composé de représentants de tous les niveaux de gouvernement, de partenaires autochtones et d'intervenants importants, ainsi que la mise en place de ressources en ligne contenant des informations accessibles sur la santé.

Afin de suivre les résultats sur la santé au sein des populations de pompiers et pour mieux comprendre l'incidence de cancer et la mortalité par cancer chez les pompiers, le gouvernement mettra en place un registre des cas de cancer chez les pompiers, dirigé par Statistique Canada, afin de suivre l'évolution des résultats en matière de santé au fil du temps. Santé Canada lancera également des recherches ciblées sur les cancers liés à la lutte contre les incendies afin d'obtenir des preuves scientifiques pour les sous-populations de pompiers peu représentées.

De nouveaux investissements soutiendront l'élaboration d'orientations pour les tests de diagnostic et de nouveaux outils pour répondre aux besoins de formation dans le secteur des soins de santé. Il pourrait en résulter des diagnostics plus précoces susceptibles d'améliorer les résultats en matière de santé. Pour combler les lacunes au niveau de l'équipement et des normes de santé et de sécurité, les investissements soutiendront également l'élaboration de normes pour les pompiers en milieu forestier afin d'améliorer la santé et la sécurité au travail selon leurs besoins spécifiques. Ces efforts de prévention réduiront la charge et les coûts pour le système de soins de santé.

Après la sanction royale de la Loi relative au cadre national sur les cancers liés à la lutte contre les incendies en juin 2023, Santé Canada a mobilisé des organisations de pompiers, des chercheurs, des professionnels de la santé, d'autres ministères fédéraux, des partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement pour orienter le cadre et les mesures fédérales. Conformément à l'intention du cadre, Santé Canada continuera de réunir et de mobiliser les partenaires pour inspirer une intervention concertée en vue de mieux protéger tous les pompiers au Canada contre les cancers professionnels.

« Chaque jour, les pompiers mettent leur vie en danger pour sauver la nôtre. Leur travail dangereux entraîne un risque accru de cancer, et nous devons aborder ce problème. C'est pourquoi nous annonçons de nouvelles mesures pour améliorer la prévention, le dépistage et le traitement des cancers liés à la lutte contre les incendies. Nous devons tous travailler ensemble pour garantir la protection de ceux qui assurent notre sécurité. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

Le cancer est la principale cause de décès lié au travail pour les pompiers au Canada .

. Au Canada , il y a plus de 126 000 pompiers, dont 70 % sont des pompiers volontaires, qui travaillent en milieu rural, urbain et sauvage tous les jours pour intervenir en cas d'urgence découlant d'incendies, de catastrophes naturelles ou de situations médicales.

, il y a plus de 126 000 pompiers, dont 70 % sont des pompiers volontaires, qui travaillent en milieu rural, urbain et sauvage tous les jours pour intervenir en cas d'urgence découlant d'incendies, de catastrophes naturelles ou de situations médicales. Les services d'incendie de l'ensemble du Canada reçoivent environ deux millions d'appels par année.

reçoivent environ deux millions d'appels par année. Depuis 2021, Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont fait progresser la recherche dans le contexte du plan d'action visant à protéger les pompiers contre les produits chimiques nocifs rejetés lors d'incendies résidentiels et ont pris des mesures réglementaires contre les SPFA (substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques) ainsi que les produits ignifuges nocifs.

et Environnement et Changement climatique ont fait progresser la recherche dans le contexte du plan d'action visant à protéger les pompiers contre les produits chimiques nocifs rejetés lors d'incendies résidentiels et ont pris des mesures réglementaires contre les SPFA (substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques) ainsi que les produits ignifuges nocifs. Les mesures fédérales s'alignent sur les priorités soulevées par les intervenants lors des consultations menées entre juin 2023 et janvier 2024, dans le respect des compétences des provinces et des territoires.

