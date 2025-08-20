Produit: Un nid/chaise longue pour bébé est un petit lit portable pour nourrissons doté de côtés rembourrés et moelleux. Beaucoup sont présentés comme des produits multifonctionnels pouvant être utilisés comme surface de sommeil, matelas à langer et tapis pour bébés.

Ce qu'il faut faire: Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les nids/chaises longues pour bébés énumérés ci-dessous. Si vous possédez un nid/une chaise longue pour bébés qui ne figure pas dans la liste ci-dessous, Santé Canada recommande de ne pas l'utiliser comme surface de sommeil. On rappelle aux consommateurs que l'endroit le plus sûr pour faire dormir un bébé est de le placer seul sur une surface ferme et plane.

Un nid/chaise longue pour bébé est un petit lit portable pour nourrisson doté de côtés rembourrés et moelleux. Au Canada, les nids/chaises longues pour bébés doivent être conformes au Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).

En raison des incidents et des préoccupations persistants liés aux nids/chaises longues pour bébés en Amérique du Nord, Santé Canada rappelle aux consommateurs les risques associés à ces produits.

Santé Canada n'a connaissance d'aucun rapport faisant état de blessures liées à ces produits au Canada. Cependant, pour des produits similaires, aux États-Unis, entre 2021 et 2023, la Consumer Product Safety Commission (CPSC) a reçu 45 rapports d'incidents impliquant des nids/chaises longues pour bébés, dont 29 ont entraîné des décès.

Santé Canada mène actuellement un programme d'échantillonnage et d'évaluation de ces produits. Dans le cadre de ce programme, certaines marques de nids/chaises longues pour bébés (énumérées ci-dessous) sont rappelées et retirées du marché parce qu'elles ne sont pas conformes aux règlements de sécurité en vigueur au Canada. Les consommateurs sont invités à consulter régulièrement la liste pour obtenir des mises à jour, car elle sera mise à jour si d'autres produits concernés sont identifiés. Pour obtenir des renseignements sur les nids/chaises longues pour bébés déjà rappelés, consultez la base de données des rappels et des avis de sécurité.

Ce que les personnes au Canada devraient faire

Si vous possédez l'un des produits mentionnés ci-dessous, vous devez immédiatement cesser de l'utiliser.

De plus, nous vous rappelons que:

Les nids/chaises longues pour bébés ne sont pas sécuritaires pour dormir, car ils peuvent présenter un risque de suffocation.

Les bébés ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans des nids/chaises longues pour bébés, et ces derniers ne doivent pas être placés à l'intérieur d'un autre produit, tel qu'un lit de bébé, un berceau, une bassinette ou un parc.

Les nids/chaises longues pour bébés ne doivent jamais être placés sur des lits standard, des lits à eau, des matelas pneumatiques, des divans, des futons ou des fauteuils. Placer un nid/une chaise longue pour bébé sur ces surfaces molles et inégales peut augmenter le risque de suffocation.

L'endroit le plus sûr pour dormir pour un bébé est sur le dos, seul dans un lit de bébé, un berceau ou un moïse conforme aux normes de sécurité canadiennes en vigueur.

Lorsque vous achetez un produit destiné au sommeil d'un bébé, il est important de garder à l'esprit les points suivants :

La surface sur laquelle dort un bébé doit être ferme et plane.

Les produits dont la surface est souple et rembourrée doivent être évités, car ils augmentent le risque de suffocation du bébé.

Les produits comportant des dispositifs de retenue, des poignées, des cordons, des ficelles ou des rubans présentent un risque d'étranglement.

Les grandes ouvertures ou les espaces dans le lit, le berceau, le moïse ou tout autre environnement où dort le bébé sont dangereux et présentent un risque de coincement ou de chute.

Pour plus d'informations sur la sécurité de votre bébé pendant son sommeil, veuillez consulter la ressource suivante : Le sommeil sécuritaire de votre bébé (publication) - Canada.ca

Si un incident survient avec un nid ou une chaise longue pour bébé, veuillez le signaler à Santé Canada.

Produits visés

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada s'engage à protéger la population canadienne contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Le Ministère examine actuellement les risques associés aux nids et aux chaises longues pour bébés dans le cadre d'un programme d'échantillonnage et d'évaluation, et continue de vérifier que les nids et les chaises longues pour bébés vendus sur le marché canadien sont conformes au Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses. Le Ministère prendra également des mesures d'application de la loi s'il a des raisons de croire qu'un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité des personnes.

