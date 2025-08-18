OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 33 millions de dollars à quatre établissements d'enseignement postsecondaire de l'Ontario, et 1 million de dollars en financement pour le gouvernement de l'Ontario, afin d'améliorer l'accès aux services de santé en français pour les communautés francophones.

Ces investissements soutiendront des projets novateurs visant à améliorer les services de santé en français dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé (PLOS). Les initiatives comprennent l'amélioration de l'accès aux soins, le recrutement et les possibilités de placement dans les programmes d'études postsecondaires en santé francophones, ainsi que l'amélioration de la collecte et de l'analyse des données sur les identifiants linguistiques des cartes de santé.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour tous, y compris les services dans la langue officielle de leur choix.

Citations

« Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils vivent. Lorsqu'il s'agit de soins de santé, la barrière linguistique peut être une question de vie ou de mort. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des projets qui amélioreront l'accès aux services de santé pour les membres des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« En tant que fière Franco-Ontarienne, je reconnais l'importance pour les francophones des communautés minoritaires de recevoir des services de santé dans la langue de leur choix. Notre investissement améliorera l'accès à des soins à la fois plus inclusifs et plus efficaces, et veillera au soutien des langues officielles au sein de notre système de santé. »

L'honorable Mona Fortier

Députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester

« Nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité, elles nous unissent d'un océan à l'autre et nous rendent meilleurs ensemble. En tant que gouvernement, nous prenons des mesures concrètes pour que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent, puissent avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix. Je suis heureux que ce financement appuie des projets qui renforcent notre identité bilingue, non seulement en Ontario, mais partout au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« On ne saurait trop insister sur l'importance du parcours de la relève francophone en soins de santé, du recrutement à leur intégration professionnelle dans les communautés francophones en situation minoritaire. La contribution de Santé Canada servira de levier à l'ACUFC pour lui permettre d'appuyer les établissements postsecondaires membres du Consortium national de formation en santé dans leurs efforts d'accroitre le nombre de personnes professionnelles de la santé qui offrent des services en français. Aussi, elle permettra à notre réseau de continuer à surmonter les barrières existantes pour garantir aux Canadiennes et aux Canadiens l'accès aux services de santé équitables dans la langue de leur choix. »

Martin Normand

Président-directeur général, Association des collèges et universités de la francophonie canadienne - Consortium national de formation en santé

« L'Université d'Ottawa joue un rôle de premier plan dans la formation des chercheurs, médecins, infirmières et autres professionnels de la santé qui offrent les soins aux patients francophones en milieu minoritaire en Ontario et à travers le Canada. L'excellence et la stabilité du système de santé reposent sur la formation de la prochaine génération de professionnels les et cet investissement promet de soutenir des soins de qualité pour les patients francophones en milieu minoritaire en Ontario. L'Université d'Ottawa est engagée à faire rayonner la francophonie dans toutes ses activités de recherche et d'apprentissage dans le domaine de la santé, et nous reconnaissons le rôle important du gouvernement fédéral comme partenaire clé. »

Marie-Eve Sylvestre

Rectrice et vice-chancelière de l'Université d'Ottawa

Faits en bref



Ce financement s'ajoute aux 15,4 millions de dollars annoncés par le gouvernement du Canada en mai 2023 en faveur de trois établissements d'enseignement et d'un réseau de santé communautaire, afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour les francophones vivant en situation minoritaire dans le nord de l' Ontario .

en mai 2023 en faveur de trois établissements d'enseignement et d'un réseau de santé communautaire, afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour les francophones vivant en situation minoritaire dans le nord de l' . Le PLOS a été lancé en 2003 et est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada . Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec.

est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du . Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec. Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration a annoncé qu'en plus du financement existant de 192,2 millions de dollars sur cinq ans, le PLOS de Santé Canada recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs.

recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs. Le budget de 2023 a présenté le plan du gouvernement visant à investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds destinés aux provinces et aux territoires afin de renforcer le système de santé publique du Canada . Ce montant comprend 25 milliards de dollars provenant d'accords bilatéraux adaptés aux besoins particuliers de chaque province et territoire.

Liens connexes



SOURCE Santé Canada (SC)

Ressources: Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709