OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante pour soutenir l'accès des communautés francophones de l'Ontario aux services de santé en français.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

18 août 2025

Heure

9 h 30 (HAE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Bâtiment CRX, 6e étage, salle 632

Université d'Ottawa

100, rue Louis-Pasteur

Ottawa (Ontario) K1N 6N5



Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66877541055

Code d'accès : 563026

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

