AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera une annonce à l'appui de l'accès aux services de santé pour les communautés francophones en situation minoritaire en Ontario
18 août, 2025, 07:00 ET
OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante pour soutenir l'accès des communautés francophones de l'Ontario aux services de santé en français.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
18 août 2025
Heure
9 h 30 (HAE)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Bâtiment CRX, 6e étage, salle 632
Université d'Ottawa
100, rue Louis-Pasteur
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66877541055
Code d'accès : 563026
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
