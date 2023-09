OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Santé Canada autorise l'utilisation du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 ciblant le sous-variant XBB.1.5 du variant Omicron chez les personnes âgées de 6 mois et plus.

Santé Canada a reçu la présentation de Pfizer-BioNTech le 29 juin 2023. Après un examen scientifique approfondi et indépendant des données probantes, Santé Canada a déterminé que ce vaccin est conforme à ses exigences strictes en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Comme indiqué sur l'étiquette du produit, l'utilisation de ce vaccin comme vaccin à une dose est autorisée chez les personnes de 5 ans et plus, sans égard à leurs antécédents de vaccination contre la COVID-19. Les nourrissons et les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans qui n'ont pas encore reçu une série primaire de vaccins contre la COVID-19 complète devraient recevoir trois doses. Ceux qui ont reçu une série primaire complète devraient recevoir une dose.

Plus tôt ce mois-ci, Santé Canada a homologué le vaccin de Moderna contre la COVID-19 ciblant le sous-variant XBB.1.5 du variant Omicron. Le Ministère examine actuellement une présentation de Novavax relative à l'utilisation de son vaccin contre la COVID-19 ciblant le sous-variant XBB.1.5 du variant Omicron chez les personnes de 12 ans et plus. Cette présentation est examinée en priorité par une équipe scientifique spécialisée.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) évalue les choix de vaccins contre la COVID-19 et les calendriers de vaccination en tenant compte de l'âge et d'autres facteurs de risque pour les personnes vaccinées et non vaccinées. Il est attendu que le CCNI fournira des lignes directrices au cours des prochains mois.

Le Canada disposera de quantités suffisantes des nouveaux vaccins à ARNm à l'automne 2023.

La vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces de nous protéger contre la COVID-19. Les données probantes indiquent que les vaccins homologués au Canada sont efficaces pour prévenir la COVID-19 grave, de même que les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19.

