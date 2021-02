OTTAWA, ON, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Santé Canada a homologué aujourd'hui deux vaccins contre la COVID-19, soit celui d'AstraZeneca, mis au point en partenariat avec l'Université d'Oxford, ainsi que la version du vaccin d'AstraZeneca conçue par le Serum Institute of India.

Santé Canada a reçu la demande d'autorisation de mise en marché d'AstraZeneca le 1er octobre 2020 et celle de Verity Pharmaceuticals Inc. et du Serum Institute of India (en partenariat avec AstraZeneca) le 23 janvier 2021. Après des examens approfondis et indépendants des données probantes, le Ministère a conclu que ces vaccins satisfont aux exigences rigoureuses du Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Pour autoriser le vaccin de Verity Pharmaceuticals Inc. et du Serum Institute of India, Santé Canada s'est fondé sur l'évaluation de sa comparabilité avec la version d'AstraZeneca.

Il s'agit des premiers vaccins à base de vecteurs viraux contre la COVID-19 à être homologués au Canada. Leur utilisation est autorisée pour les personnes de plus de 18 ans. Administrés selon un schéma à deux doses, les vaccins peuvent être conservés en milieu réfrigéré (à une température variant de 2 à 8 °C) pendant au moins six mois, ce qui en facilite la distribution partout au pays.

Santé Canada a autorisé ces vaccins sous certaines conditions en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19. Cette mesure a permis au Ministère d'étudier les renseignements fournis par le fabricant à mesure qu'ils étaient disponibles pendant la mise au point du produit, tout en veillant au respect des normes strictes du Canada.

Selon les conditions des autorisations, les fabricants doivent continuer de fournir à Santé Canada des renseignements sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité des vaccins pour montrer que ceux-ci présentent toujours les mêmes avantages une fois sur le marché.

Conformément à son engagement en matière d'ouverture et de transparence, Santé Canada publiera plusieurs documents sur ses décisions, notamment des résumés de haut niveau des données probantes sur lesquelles il s'est fondé pour autoriser les vaccins. De plus amples renseignements seront diffusés au cours des prochaines semaines, dont des résumés scientifiques détaillés ainsi que tous les résultats des essais cliniques à l'appui de l'utilisation des vaccins.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada surveilleront attentivement l'innocuité des vaccins après leur commercialisation et, si des problèmes sont relevés, ils n'hésiteront pas à prendre des mesures.

