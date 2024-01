Santé Canada homologue le vaccin bivalent contre le virus respiratoire syncytial (VRS) de Pfizer pour l'immunisation des personnes âgées et des nourrissons (par l'entremise de l'immunisation maternelle)

L'homologation d'ABRYSVO par Santé Canada permet de répondre au besoin urgent de limiter la propagation de l'infection par le VRS - une maladie aux symptômes semblables à ceux de la grippe qui peut entraîner une détresse respiratoire 1,2,3 et des infections graves, notamment la bronchite et la pneumonie, nécessitant des traitements hospitaliers 4 .

ABRYSVO est le seul vaccin contre le VRS indiqué pour l'immunisation maternelle qui est autorisé au Canada .

KIRKLAND, QC, le 4 janv. 2024 /CNW/ - Pfizer Canada SRI annonce l'homologation par Santé Canada d'ABRYSVOMC, son vaccin bivalent contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Ce vaccin est indiqué pour l'immunisation active des personnes de 60 ans ou plus, afin de prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS, et pour l'immunisation active de la personne enceinte, afin de prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures, sévères ou non, causées par le VRS chez le nourrisson, de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois.

Le VRS est un virus respiratoire courant qui cause généralement une maladie bénigne se manifestant par des symptômes semblables à ceux du rhume. Dans les populations plus vulnérables, comme les personnes de 60 ans ou plus, l'infection par le VRS peut être sévère, en particulier en présence de maladies respiratoires ou cardiaques sous-jacentes5. Chez les nourrissons, l'infection par le VRS peut entraîner une détresse respiratoire, surtout avant l'âge de six mois ou en présence de facteurs de risque élevé, comme une maladie cardiaque ou pulmonaire congénitale, ou en cas de prématurité6,7,8.

« Le VRS est un virus qui se propage facilement et qui est très difficile à éviter complètement », a commenté Laura Tamblyn Watts, fondatrice et directrice générale de CanAge. « Les personnes âgées qui vivent dans des établissements d'habitation collective ou de soins de longue durée, ce qui représente plus de 500 000 Canadiens et Canadiennes9, courent plus de risque d'être infectées par le VRS10. Il est important que chacun de nous fasse attention à la prévention de l'infection par le VRS afin de contribuer à la protection de nos proches et des populations plus vulnérables. »

« L'annonce d'aujourd'hui signifie qu'au Canada, nous avons une nouvelle option pour aider à protéger les personnes courant le plus de risque de présenter une infection sévère par le VRS », a déclaré Andréa Mueller, leader - Gamme des produits de soins primaires chez Pfizer Canada. « Pour les personnes admissibles à recevoir ce vaccin, se faire vacciner signifie aider à protéger les bébés dès leur premier souffle, et permettre aux personnes âgées de continuer à faire ce qu'elles aiment, avec un risque réduit d'être infecté. Chez Pfizer, nous sommes fiers de nos décennies d'expérience dans le domaine des vaccins et de notre contribution positive à la santé publique et à la collectivité en général. »

Les virus respiratoires, comme le VRS, sont plus présents durant l'automne et l'hiver, et les répercussions du VRS sur les ressources du système de santé sont considérables. L'infection par le VRS peut entraîner une hospitalisation, en particulier chez les nourrissons âgés d'un an ou moins, pour qui le risque est plus élevé11. Chez les personnes âgées, les coûts associés à cette infection sont aussi parmi les plus importants12. L'homologation du vaccin de Pfizer permettra de protéger les Canadiens et Canadiennes, qu'ils soient aux premiers stades, ou à des stades plus avancés de la vie, tout en atténuant les conséquences sanitaires et économiques générales de l'infection par le VRS12.

« En santé publique, les vaccins sont considérés comme l'outil le plus efficace pour prévenir les maladies et aider à alléger la pression sur notre système de santé et sur nos professionnels, comme les infirmières, les médecins et les autres intervenants qui travaillent en première ligne », a expliqué la Dre Dominique Tessier, médecin de famille exerçant à Montréal. « Les vaccins administrés par l'immunisation maternelle peuvent jouer un rôle critique au cours des premiers mois de vie des nourrissons, période de grande vulnérabilité, tout en protégeant les mères, qui peuvent aussi être exposées à un risque accru de maladie sévère pendant la grossesse13. »

Pfizer Canada évalue actuellement la date à laquelle ABRYSVO deviendra disponible et s'engage à offrir le vaccin aux Canadiens le plus rapidement possible.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

