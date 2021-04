OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - Santé Canada fait le point pour les Canadiens et les professionnels des soins de la santé au sujet de l'examen continu de très rares cas de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes sanguines à la suite d'une vaccination avec les vaccins d'AstraZeneca et de COVISHIELD.

Santé Canada a mené un examen indépendant et approfondi des données scientifiques actuellement accessibles et a conclu que ces très rares cas peuvent être associés à l'administration du vaccin. Cette conclusion correspond à celles d'autres organismes de réglementation. Pour cette raison, le Ministère a mis à jour les mises en garde dans les renseignements sur le produit pour informer les Canadiens et les Canadiennes des effets secondaires possibles, pour fournir des renseignements sur les signes et les symptômes et pour indiquer quand obtenir rapidement des soins médicaux après une vaccination.

Selon l'examen des données accessibles provenant de l'Europe et du Royaume-Uni et d'AstraZeneca, aucun facteur de risque n'a été cerné. Par conséquent, Santé Canada ne limite pas, pour le moment, l'utilisation du vaccin pour certaines populations.

La position de Santé Canada selon laquelle l'innocuité du vaccin d'AstraZeneca respecte ses normes d'innocuité rigoureuses reste valide, et le ministère modifiera l'étiquetage du produit en fonction des plus récentes données scientifiques. Les résultats des évaluations continues de l'innocuité sont uniformes. Le risque de survenue de ces événements est très faible, et les avantages du vaccin dans la protection contre la COVID-19 l'emportent sur ses inconvénients potentiels. Les conclusions de Santé Canada sont fondées sur un examen approfondi de l'ensemble des données probantes disponibles.

Dans l'éventualité très peu probable où une personne présenterait des caillots sanguins inhabituels associés à de faibles taux de plaquettes, des traitements pourraient lui être administrés.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) examine également les données accessibles en vue de déterminer s'il y a lieu ou non de modifier sa recommandation de ne pas administrer le vaccin aux personnes de moins de 55 ans.

Santé Canada redonne aux Canadiens et aux Canadiennes l'assurance que le vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca continue d'être sûr et efficace pour les protéger contre la COVID-19, et les encourage à se faire vacciner avec l'un des vaccins homologués au Canada contre la COVID-19.

Les campagnes de vaccination contre la COVID-19 se poursuivent au Canada, et Santé Canada continuera de surveiller de près l'utilisation de tous les vaccins contre la COVID-19 et d'examiner toute nouvelle préoccupation liée à l'innocuité. Si une telle préoccupation est confirmée, le Ministère prendra les mesures appropriées.

Pour en savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19 homologués par Santé Canada, notamment les mises à jour après la mise en marché, veuillez visiter le Portail des vaccins et traitements pour la COVID-19.

