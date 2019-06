Santé Canada diffuse le Guide alimentaire en bref en 17 langues multiculturelles

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui que le nouveau Guide alimentaire en bref, déjà offert en français et en anglais, a été traduit en 17 langues multiculturelles notamment l'allemand, l'arabe, le chinois simplifié (mandarin), le chinois traditionnel, le coréen, l'espagnol, le farsi, hindi, l'italien, l'ourdou, le pendjabi, le polonais, le portugais, le russe, le tagalog, le tamoule, et le vietnamien. Ces traductions des recommandations aideront les personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais à faire des choix alimentaires sains pour eux-mêmes et leur famille.

Le nouveau Guide alimentaire canadien souligne d'ailleurs que les aliments nutritifs s'apparentent à des traditions et des préférences culturelles diverses. Un Guide alimentaire en bref offert en d'autres langues signifie qu'un plus grand nombre de Canadiens auront accès aux recommandations en matière de saine alimentation.

De plus, grâce au Guide alimentaire, les Canadiens peuvent élargir leurs connaissances et adapter leurs talents en matière d'alimentation saine et de préparation de repas sains par le biais de recettes et de méthodes de cuisson de toutes sortes de cultures, y compris la leur.

Le nouveau Guide alimentaire fait partie intégrante de la Stratégie en matière de saine alimentation, qui vise à faire du choix sain le choix facile pour tous les Canadiens.

Citations

« Le nouveau Guide alimentaire canadien a été conçu de façon à être utile et accessible à tous les Canadiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que le Guide alimentaire en bref a été traduit en 17 langues supplémentaires, ce qui le rend plus accessible et plus facile à comprendre pour les Canadiens dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Plus de Canadiens pourront désormais profiter de nos recommandations en matière de saine alimentation. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Lorsque nous sommes en mesure de fournir des ressources dans les langues parlées par nos patients et nos clients, nous créons un climat positif et confortable qui nous permet de parler d'alimentation et de nutrition. La traduction du nouveau Guide alimentaire canadien en bref en langues supplémentaires permettra à nos diététistes et nos professionnels des soins de la santé d'entamer des discussions plus nombreuses au sujet de l'alimentation saine avec les patients, les clients et les collectivités qu'ils servent. »

Jennifer Buccino

Directrice générale régionale, Ontario, Les diététistes du Canada

Faits en bref

En plus des deux langues officielles du Canada, le Guide alimentaire en bref est maintenant accessibles en 26 langues supplémentaires (9 autochtones et 17 autres langues). Langues autochtones : le cri des Plaines, le déné, l'inuinnaqtun, l'inuktitut (Baffin), l'inuktitut (Nunatsiavut), l'inuktitut (Nunavik), le michif, l'ojibwé et l'oji-cri. Autres langues: l'allemand, l'arabe, le chinois simplifié (mandarin), le chinois traditionnel, le coréen, l'espagnol, le farsi, hindi, l'italien, l'ourdou, le pendjabi, le polonais, le portugais, le russe, le tagalog, le tamoule, et le vietnamien.

Depuis son lancement du nouveau Guide alimentaire canadien en janvier 2019, il y a eu plus de 220 000 téléchargements du Guide en bref et les conseils et les ressources sur la saine alimentation ont reçu près de 3 millions de visites.

Soulignant la valeur des préférences culturelles et des traditions alimentaires, le Guide alimentaire canadien offre une gamme de ressources sur la saine alimentaire, y compris toutes sortes de recettes.

Liens connexes

Santé Canada diffuse le Guide alimentaire en bref en neuf langues autochtones

Guide alimentaire en bref -Autres langues

Guide alimentaire canadien

Document d'information : Les fondements scientifiques du nouveau guide alimentaire

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Thierry Bélair, Cabinet de Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709