Santé Canada autorise Lunsumio® (mosunétuzumab) pour le traitement du lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitements systémiques

MISSISSAUGA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est ravie d'annoncer que Santé Canada a autorisé la mise en marché de Lunsumio (mosunétuzumab pour injection) et de Lunsumio SC (mosunétuzumab injectable) pour le traitement des adultes atteints d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire (grades 1 à 3a) qui ont reçu au moins deux lignes de traitements systémiques. Ces autorisations visent les préparations intraveineuse (i.v.) et sous-cutanée (s.c.), ce qui offre aux professionnels de la santé et aux patients une certaine souplesse en regard du mode d'administration1.

« L'homologation des deux préparations de Lunsumio, soit i.v. et s.c., reflète l'engagement de Roche d'offrir des solutions novatrices qui répondent aux besoins en constante évolution des patients, ainsi que des systèmes de santé canadiens », a affirmé Dan Edgcumbe, vice-président, Affaires médicales et réglementaires et directeur médical national de Roche Canada Pharma.

Le lymphome folliculaire (LF) est une forme courante de lymphome non hodgkinien (LNH), à croissance lente, qui récidive souvent après les traitements initiaux2,3. On estime qu'en 2025, 12 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de LNH4. Alors que de nombreux patients répondent favorablement aux premières lignes de traitement, la maladie est caractérisée par des cycles de rémission et de récidive, et les traitements subséquents sont souvent de moins en moins efficaces5.

« Le parcours des Canadiens qui vivent avec un lymphome folliculaire est souvent marqué par l'incertitude entourant les récidives. Chaque fois que la maladie revient, le besoin d'avoir accès à de nouvelles options de traitement devient plus pressant, a indiqué Antonella Rizza, chef de la direction, Lymphome Canada. Cette autorisation est un pas significatif et offre une lueur d'espoir aux patients qui poursuivent leur parcours thérapeutique après avoir déjà reçu des traitements. »

Lunsumio est un anticorps bispécifique mobilisateur de lymphocytes T administré pour une durée fixe de 8 ou 17 cycles. Ce schéma permet un calendrier de traitement prévisible pour les patients atteints de LF, y compris les périodes prévues de congé thérapeutique.

« Dans la prise en charge du LF, il est essentiel d'offrir aux patients des options qui prévoient un équilibre entre les objectifs cliniques et leur vie personnelle. L'arrivée de nouveaux traitements qui s'administrent plus rapidement et avec plus de souplesse représente une percée significative, a affirmé la Dre Sarit Assouline, chef du Service d'hématologie et chercheuse principale à l'Hôpital général juif de Montréal. Ces caractéristiques nous permettent de mieux adapter l'expérience de traitement en fonction de la personne, en diminuant potentiellement le temps passé dans un établissement de soins et en répondant aux besoins diversifiés des patients, partout au Canada. »

L'homologation de Santé Canada se fonde sur les résultats tirés de l'étude pivot GO29781, qui ont montré que le traitement améliorait la réponse globale d'une manière significative sur le plan clinique1.

Roche Canada est désormais déterminée à collaborer avec les administrations provinciales et territoriales pour faire en sorte que les préparations i.v. et s.c. soient rendues accessibles aux patients d'un bout à l'autre du pays, aussi tôt que possible.

À propos de l'autorisation de Santé Canada1

L'homologation de Lunsumio et de Lunsumio SC se fonde sur les données tirées de l'étude GO29781, qui a évalué l'efficacité et l'innocuité du mosunétuzumab. L'étude a montré que Lunsumio pouvait induire des rémissions durables chez les patients pour qui la maladie avait progressé après plusieurs lignes de traitements. La préparation sous-cutanée (Lunsumio SC) a été précisément conçue pour offrir une voie d'administration plus efficace, nécessitant un petit volume de produit (au maximum 1 ml), injectable en quelques minutes, comparativement à plusieurs heures avec les perfusions intraveineuses classiques.

À propos de Lunsumio (mosunétuzumab)1

Lunsumio est un anticorps bispécifique qui cible l'antigène CD20 à la surface des lymphocytes B et l'antigène CD3 à la surface des lymphocytes T. Il se lie aux lymphocytes B, y compris aux cellules malignes, et aux lymphocytes T, agissant ainsi comme un pont entre les deux types de lymphocytes, ce qui active les lymphocytes T afin qu'ils se multiplient et détruisent les lymphocytes B.

À propos du lymphome folliculaire2

Le lymphome folliculaire (LF) est une forme de lymphome non hodgkinien (LNH) indolent (à croissance lente). Bien qu'il réponde généralement à la chimiothérapie et à l'immunothérapie au départ, il est considéré comme un cancer incurable, et des récidives surviennent chez la plupart des patients. Chez les patients qui ont connu un échec avec au moins deux lignes de traitements, les options de traitement subséquent ont été jusqu'ici limitées.

À propos de Roche et de l'hématologie

Depuis plus de 25 ans, Roche met des médicaments au point pour les personnes atteintes d'un trouble sanguin malin ou bénin; nous disposons d'une grande expertise et de vastes connaissances dans ce domaine thérapeutique. Aujourd'hui, nous nous efforçons plus que jamais à fournir des options thérapeutiques novatrices aux patients atteints de divers troubles hématologiques.

Quelques faits sur Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Roche Canada. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir un système de santé durable. Parce que nous sommes déterminés à ce que tous aient, un jour, accès à des soins de santé de qualité.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et le milieu de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de sa division Diagnostics à Laval, au Québec.

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Références

[1] Monographie de Lunsumio, 10 avril 2026.

[2] Société canadienne du cancer. Lymphome folliculaire. Accessible en ligne : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/non-hodgkin-lymphoma/treatment/treatment-by-type/follicular-lymphoma. Consulté le 23 avril 2026.

[3] Lymphome Canada. Follicular Lymphoma Fact Sheet. Accessible en ligne : https://www.lymphoma.ca/wp-content/uploads/2021/08/LymphomaCanada_FactSheet_FL_Digital.pdf (en anglais). Consulté le 23 avril 2026.

[4] Société canadienne du cancer. Statistiques sur le lymphome non hodgkinien. Accessible en ligne : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/non-hodgkin-lymphoma/statistics. Consulté le 23 avril 2026.

[5] National Library of Medicine. Clinical outcomes in patients relapsed/refractory after ≥2 prior lines of therapy for follicular lymphoma. Accessible en ligne : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9869623/ (en anglais). Consulté le 23 avril 2026.

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SOURCE Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada)

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