Roche Canada et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) ont conclu avec succès les négociations relatives à Itovebi® (inavolisib), un traitement ciblé contre le cancer du sein avancé RH+/HER2−, avec mutation du gène PIK3CA

MISSISSAUGA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé avec succès les négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant Itovebi (inavolisib) le 26 mai 2026. Comme l'APP négocie au nom des provinces et des territoires, la fin de ces négociations marque une étape importante dans les efforts visant le remboursement de Itovebi par les régimes publics dans tout le pays.

« Avoir conclu les négociations avec succès est le fruit d'une étroite collaboration avec l'APP, et nous sommes reconnaissants de leur partenariat dans le passage de cette étape décisive, a déclaré Simon Yunger, vice-président, Valeur, tarification et remboursement. Nous restons profondément déterminés à collaborer avec toutes les provinces et territoires pour donner l'accès à Itovebi aux Canadiens et Canadiennes atteints d'un cancer du sein avancé avec mutation du gène PIK3CA - une population composant avec une maladie agressive habituellement associée à un mauvais pronostique - le plus rapidement possible. »

Itovebi, administré en association avec le palbociclib et le fulvestrant, est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique résistant à l'endocrinothérapie, avec récepteurs hormonaux positifs (RH+), négatif pour le récepteur du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2−) et avec mutation du gène PIK3CA, après une récidive survenue pendant ou après l'endocrinothérapie adjuvante1.

Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez les Canadiennes2. Le cancer du sein RH+ est le type de cancer du sein le plus répandu; il représente environ 70 pour cent de tous les cas3,4. Les résultats des études montrent que le traitement par Itovebi a plus que doublé la survie sans progression médiane (15 vs 7,3 mois) dans cette population, par rapport à l'association palbociclib et fulvestrant seulement5,6.

Ces négociations ont abouti environ cinq mois après la recommandation favorable définitive de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) et quatre mois après son remboursement par le nouveau programme FAST de l'Ontario pour le traitement accéléré de traitements spécifiques, soulignant l'intérêt pour ce médicament. Maintenant que ces bases essentielles sont établies, la priorité de Roche Canada est d'appuyer les administrations restantes dans la finalisation de leur décision pour s'assurer que les patients admissibles aient accès au remboursement par le régime public d'assurance le plus vite possible.

À propos de Itovebi (inavolisib)1

Itovebi est un traitement ciblé administré par voie orale destiné aux personnes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique, RH+ et HER2−, avec mutation du gène PIK3CA. Itovebi est un inhibiteur sélectif de la protéine phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K) et entraîne la dégradation de la forme mutée de la protéine p110α (codée par le gène PIK3CA). Dans les modèles de xénogreffe de cancer du sein caractérisé par une mutation du gène PIK3CA, Itovebi a entraîné une diminution de la croissance tumorale, qui était plus importante lorsqu'il était administré en association avec le palbociclib, un inhibiteur des cyclines dépendantes des kinases 4 et 6 (CDK4/6), et le fulvestrant, une endocrinothérapie, comparativement à tout autre traitement en monothérapie ou en doublet.

À propos du cancer du sein avec récepteurs hormonaux positifs (RH positif)

Le cancer du sein RH positif (RH+) est le type de cancer du sein le plus répandu; il représente environ 70 % de tous les cas de cancer du sein3,4. Une caractéristique propre au cancer du sein RH+ tient au fait que les cellules cancéreuses ont des récepteurs hormonaux qui se lient à la fois aux œstrogènes et à la progestérone, ce qui peut contribuer à la croissance de la tumeur. Les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein métastatique RH+ sont souvent exposées à un risque de progression de la maladie et d'effets indésirables liés au traitement, créant ainsi le besoin de recourir à des options thérapeutiques additionnelles3,4,7. Dans le cancer du sein RH+, on observe couramment un dérèglement de la voie de signalisation PI3K, souvent dû à des mutations activatrices du gène PIK3CA, lesquelles sont considérées comme un possible mécanisme de résistance intrinsèque à l'endocrinothérapie standard associée à des inhibiteurs de CDK4/68.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Roche Canada. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Parce que nous sommes déterminés à ce que tous aient, un jour, accès à des soins de santé de qualité. Et nous cultivons notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931.

Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

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Références

Monographie de Itovebi, 1er octobre 2025. Société canadienne du cancer, Statistiques sur le cancer du sein, mai 2024. Accessible en ligne : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/breast/statistics. National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology and Ends Result Program. Cancer Stat Facts: Female Breast Cancer Subtypes [Internet; cité en janvier 2025]. Accessible en ligne : https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html. Lim E, et al. The natural history of hormone receptor-positive breast cancer. Oncology (Williston Park). 2012;26(8):688-94,696. Turner NC, et al. Inavolisib-Based Therapy in PIK3CA-Mutated Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2024;391(17):1584-1596. doi:10.1056/nejmoa2404625 Jhaveri KL, et al. Overall Survival with Inavolisib in PIK3CA-Mutated Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2025;393(2):151-161. doi:10.1056/nejmoa2501796 Tomas R et Barrios CH. Optimal management of hormone receptor positive metastatic breast cancer in 2016. Ther Adv Med Oncol. 2015;7(6):304-20. Anderson E, et al. A Systematic Review of the Prevalence and Diagnostic Workup of PIK3CA Mutations in HR+/HER2- Metastatic Breast Cancer. Int J Breast Cancer. 2020;2020:3759179.

SOURCE Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada)

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