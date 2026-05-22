Cette recommandation de l'AMC constitue la dernière étape visant à offrir l'accès public à Gazyva ® (obinutuzumab) pour le traitement de la néphrite lupique active chez les patients adultes recevant un traitement standard 1 .

La décision définitive quant au remboursement public est du ressort des provinces.

MISSISSAUGA, ON, le 22 mai 2026 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) a le plaisir de vous informer que, le 6 mai 2026, l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a émis une recommandation relativement au remboursement de Gazyva (obinutuzumab). Cette recommandation vise le pour le traitement des patients adultes atteints de néphrite lupique active qui reçoivent un traitement standard1. Cette recommandation favorable ouvre de nouvelles voies d'accès pour les patients, après l'autorisation de Santé Canada en janvier 20262.

Au Canada, le lupus touche environ 1 personne sur 10003. Près de 40 pour cent des personnes atteintes de lupus voient la maladie évoluer vers une néphrite lupique, une forme rénale de lupus érythémateux disséminé4. Le lupus érythémateux disséminé est une maladie auto-immune plus générique pouvant atteindre divers organes comme la peau, les articulations et le système sanguin. Dans la néphrite lupique, le système immunitaire attaque les reins par erreur; une fonction rénale réduite ou même une insuffisance rénale peut s'ensuivre.

« Cette recommandation favorable nous rapproche d'une option de traitement indispensable pour les personnes atteints d'une néphrite lupique active », a affirmé le Dr Daniel Edgcumbe, vice-président, Affaires médicales et réglementaires, Roche Canada. « Le besoin significatif non comblé, mis en lumière durant le mois de sensibilisation au lupus, motive fortement Roche dans son engagement envers les personnes touchées par cette maladie complexe. »

La recommandation de l'AMC repose sur les données issues de l'étude de phase III REGENCY, selon laquelle près de la moitié (46,4 %) des participants recevant Gazyva et le traitement de référence ont obtenu une réponse rénale complète, comparativement à 33,1 pour cent des patients recevant uniquement le traitement de référence5. Les données ont montré une réduction statistiquement significative de l'emploi de corticostéroïdes et une amélioration de la réponse protéinurique6.

Roche Canada est ravie que l'AMC reconnaisse les données cliniques sur Gazyva et les bienfaits qu'il peut offrir aux Canadiens atteints de néphrite lupique. Nous nous engageons à continuer de travailler avec les administrations provinciales et territoriales afin de permettre l'accès à Gazyva dès que possible par l'intermédiaire des régimes d'assurance médicaments publics et privés pour les patients qui ont besoin de ce traitement.

À propos de la néphrite lupique

La néphrite lupique est une manifestation potentiellement mortelle du lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune touchant typiquement les reins7. La néphrite lupique se caractérise par une perte irréversible de néphrons, les structures rénales qui filtrent le sang. Les périodes d'activités intenses, appelées poussées, peuvent accélérer la perte de néphrons et, en l'absence de suivi, entraîner une perte progressive de fonction rénale. Malgré les avancées thérapeutiques les plus récentes, le tiers des personnes atteintes verront la maladie évoluer vers une néphropathie terminale. À ce stade, les options de traitement se limitent à la dialyse ou à la greffe, et l'espérance de vie et la qualité de vie sont réduites substantiellement8.

La néphrite lupique touche plus de 1,7 million de personnes dans le monde, surtout des femmes de couleur en âge de procréer9. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement curatif7.

À propos de Gazyva

Gazyva (obinutuzumab) est un anticorps monoclonal humanisé de type II modifié par ingénierie, conçu pour se lier à CD20, une protéine présente sur certains types de lymphocytes B10. Dans la néphrite lupique, les lymphocytes B pathogènes entraînent une inflammation persistante causant des lésions rénales et une fonction rénale réduite11. Des données indiquent que Gazyva entraîne une déplétion des lymphocytes B pathogènes, contribuant ainsi à limiter les lésions rénales et, potentiellement, à prévenir ou à retarder leur évolution vers une néphropathie terminale6.

Gazyva est approuvé au Canada, aux États-Unis et au sein de l'Union européenne pour le traitement de la néphrite lupique chez l'adulte, ainsi que dans une centaine de pays pour différents types de cancers du sang.

À propos de l'étude REGENCY

REGENCY [NCT04221477] est une étude multicentrique de phase III à répartition aléatoire, menée à double insu et contrôlée par placebo, visant à analyser l'efficacité et l'innocuité de Gazyva (obinutuzumab) utilisé avec le traitement de référence (mycophénolate mofétil et glucocorticoïdes) chez les personnes atteintes de néphrite lupique active/chronique proliférative de classe III ou IV, avec ou sans classe V, selon la classification de l'International Society of Nephrology/Renal Pathology Society 2003. L'étude comprenait 271 participants répartis au hasard selon un rapport de 1:1 pour recevoir soit Gazyva et le traitement de référence, soit un placebo et le traitement de référence. La population de l'étude était représentative de l'ensemble de la population atteinte de néphrite lupique.

Quelques faits sur Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Roche Canada. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir un système de santé durable. Parce que nous sommes déterminés à ce que tous aient, un jour, accès à des soins de santé de qualité.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et le milieu de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

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Références

Canada's Drug Agency - L'Agence des médicaments du Canada: https://www.cda-amc.ca/obinutuzumab Roche Canada, Health Canada authorizes Gazyva® (obinutuzumab) for adults with active lupus nephritis, January 2026. Accessible en ligne : https://www.rochecanada.com/media/health-canada-authorizes-gazyva-obinutuzumab-for-adults-with-active-lupus-nephritis Lupus Canada; [cité le 7 janvier 2026]. Accessible en ligne : https://www.lupuscanada.org/what-is-lupus/ Hanly JG,et al. The frequency and outcome of lupus nephritis: results from an international inception cohort study. Rheumatology (Oxford). 2016 Feb;55(2):252-62. Gazyva Product Monograph, January 22, 2026 Furie RA et al. Efficacy and safety of obinutuzumab in active lupus nephritis. N Engl J Med. 2025 Feb;392:1471-83. Hocaoglu M et al. Incidence, prevalence, and mortality of lupus nephritis: a population-based study over four decades using the Lupus Midwest Network. Arthritis & Rheumatol 2023 Apr;75(4):567-573. Mok C et al. Treatment of lupus nephritis: consensus evidence and perspectives. Nat Rev Rheumatol. 2023 Apr;19(4):227-38. Anders HJ et al. Lupus nephritis. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jan 23;6(1):7. Herter S, et al. Preclinical activity of the type II CD20 antibody GA101 (obinutuzumab) compared with rituximab and ofatumumab in vitro and in xenograft models. Mol Cancer Ther. Octobre 2013;12(10):2031-42. Atisha-Fregoso Y, et al. Meant to B: B cells as a therapeutic target in systemic lupus erythematosus. J Clin Investig. 2021 Jun 15;131(12):e149095.

SOURCE Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada)

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