MISSISSAUGA, ON, le 30 juill. 2021 /CNW/ - GSK a annoncé aujourd'hui que Santé Canada avait autorisé provisoirement le sotrovimab pour injection (précédemment appelé VIR-7831) pour le traitement de la COVID-19 (maladie à coronavirus 2019) légère à modérée, confirmée par un test de dépistage direct du virus SRAS-CoV-2 chez les adultes et les adolescents (âgés de 12 ans ou plus et pesant au moins 40 kg) qui présentent un risque élevé de progression de la maladie vers une hospitalisation et/ou le décèsi.

L'utilisation du sotrovimab, un anticorps monoclonal expérimental à dose unique mis au point en collaboration avec Vir Biotechnology, a été autorisée par Santé Canada en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19. L'arrêté d'urgence de Santé Canada accélère le processus d'autorisation de médicaments visant à traiter les patients atteints de la COVID-19, compte tenu du besoin en santé publique.

« L'approbation du sotrovimab par Santé Canada est une avancée importante pour les Canadiens qui luttent contre la COVID-19. Les résultats d'une analyse intermédiaire montrent une réduction des hospitalisations et des décès. Cela signifie que les cliniciens disposent désormais d'une option de traitement précoce fondée sur des données probantes qui pourrait éviter l'hospitalisation et le décès des patients ambulatoires atteints de la COVID-19 qui présentent un risque élevé », a déclaré le Dr Anil Gupta, M.D., CCMF, FCMF, médecin de famille au William Osler Health Centre et chercheur principal dans le cadre de l'essai COMET-ICE ( CO VID-19 M onoclonal Antibody E fficacy T rial - Intent to C are E arly).

L'approbation du sotrovimab par Santé Canada en vertu de l'arrêté d'urgence repose sur l'analyse intermédiaire des résultats de l'essai pivot de phase III COMET-ICE.

« Pour vaincre la pandémie de COVID-19, il faut poursuivre les recherches visant la découverte de nouveaux traitements, comme le sotrovimab, au même titre et avec autant d'efforts que les recherches visant la mise au point de nouveaux vaccins, compte tenu surtout de l'émergence des variants du virus dans tout le pays et dans le monde entier », a précisé Faris El Refaie, président et directeur général, Pharmaceutiques GSK Canada. « Avec l'autorisation du sotrovimab par Santé Canada en vertu de l'arrêté d'urgence, nous demeurons inébranlables dans notre volonté de trouver des moyens d'optimiser l'accès à ce médicament pour les patients qui en bénéficieront le plus, comme les adultes plus âgés et les personnes présentant certaines maladies chroniques dont le risque d'hospitalisation ou de décès liés à la COVID-19 pourrait être accru. »

À propos de la collaboration de Vir et de GSK

En avril 2020, Vir et GSK ont entrepris de collaborer pour la recherche et le développement de solutions pour lutter contre les coronavirus, notamment le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. Dans le cadre de cette collaboration, la technologie de la plateforme d'anticorps monoclonaux exclusive à Vir est utilisée pour accélérer la caractérisation d'anticorps antiviraux existants et en identifier de nouveaux qui pourraient être utilisés pour traiter ou prévenir la COVID-19 et ainsi contribuer à endiguer la pandémie actuelle et les éclosions futures. Les entreprises mettent à contribution l'expertise de GSK en génomique fonctionnelle et combinent leurs capacités dans les domaines de l'édition génomique (technologie CRISPR ou « courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées ») et de l'intelligence artificielle pour caractériser des composés anti-coronavirus ciblant les gènes de la cellule hôte. Elles conjuguent leur expertise dans le cadre de travaux de recherche sur le SRAS-CoV-2 et sur d'autres vaccins contre le coronavirus.

À propos de GSK

Nous sommes une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour plus de renseignements, consultez le www.ca.gsk.com.

À propos de Vir Biotechnology

Vir Biotechnology est une société axée sur l'immunologie clinique qui allie connaissances en immunologie et technologies de pointe en vue de traiter et de prévenir des maladies infectieuses graves. Vir a assemblé quatre plateformes technologiques conçues pour stimuler et renforcer le système immunitaire grâce à l'exploitation d'observations cruciales sur les processus immunitaires naturels. Ses projets de développement en cours portent sur des produits candidats ciblant la COVID-19, le virus de l'hépatite B, la grippe A et le virus de l'immunodéficience humaine. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vir.bio.

