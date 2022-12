OTTAWA, ON, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Santé Canada autorise aujourd'hui l'utilisation du vaccin Comirnaty bivalent adapté aux sous-variants BA.4/BA.5 d'Omicron de Pfizer-BioNTech comme dose de rappel chez les enfants de 5 à 11 ans. Il s'agit du premier vaccin bivalent contre la COVID-19 dirigé contre la souche d'origine du coronavirus responsable de la COVID-19 ainsi que contre les sous-variants BA.4/BA.5 d'Omicron dont l'utilisation comme dose de rappel est autorisée pour ce groupe d'âge.

Santé Canada a déjà autorisé l'utilisation comme dose de rappel de ce vaccin bivalent chez les personnes de 12 ans et plus le 7 octobre 2022. La formulation du vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans demeure la même, mais la dose représente le tiers de celle dont l'utilisation est autorisée chez les personnes de 12 ans et plus.

Après un examen scientifique indépendant complet des données probantes, Santé Canada a déterminé que l'utilisation du vaccin Comirnaty bivalent adapté aux sous-variants BA.4/BA.5 d'Omicron de Pfizer-BioNTech comme dose de rappel chez les enfants de 5 à 11 ans est sûre et efficace, et que les bienfaits l'emportent sur tout risque possible.

La vaccination demeure l'un des outils les plus efficaces pour protéger les familles, protéger les collectivités et nous protéger nous-mêmes contre la COVID-19. Selon les données probantes, tous les vaccins à ARNm contre la COVID-19 dont l'utilisation est autorisée au Canada demeurent très efficaces pour prévenir la COVID-19 grave, de même que les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Tenir sa vaccination contre la COVID-19 à jour, y compris recevoir les doses de rappel recommandées, contribue à protéger les gens contre la forme grave de la maladie et les autres complications de la COVID-19.

Santé Canada a assujetti l'homologation du vaccin à des conditions qui obligent Pfizer-BioNTech à continuer de lui fournir de l'information concernant l'innocuité et l'efficacité du vaccin Comirnaty bivalent dirigé contre les sous-variants BA.4/BA.5 d'Omicron administré comme dose de rappel. Le Ministère disposera ainsi de plus de données tirées d'études en cours et de l'utilisation réelle du vaccin pour veiller à ce que ses bienfaits continuent de l'emporter sur tout risque possible et pour permettre la détection de tout nouveau signal de problème en matière d'innocuité.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continueront de surveiller étroitement l'innocuité de ce vaccin au Canada et dans le monde.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]