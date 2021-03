Santé Canada approuve une nouvelle indication pour l'option de traitement du cancer du poumon ALUNBRIG(MC)

Cette indication pour le traitement de première intention offre de nouvelles options de traitement aux Canadiens atteints d'un cancer du poumon de stade avancé

TORONTO, le 17 mars 2021 /CNW/ - Takeda Canada Inc. est heureuse d'annoncer que Santé Canada a accordé une autorisation de mise en marché sans conditions pour ALUNBRIGMC (comprimés de brigatinib) pour le traitement de première intention en monothérapie des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK (kinase du lymphome anaplasique)-positif localement avancé (pour lequel il n'existe aucun traitement curatif) ou métastatique1. L'approbation est fondée sur les résultats de l'étude de phase III ALTA-1L, qui a été menée auprès de 275 patients et a montré qu'ALUNBRIGMC administré une fois par jour, était supérieur au crizotinib sur le plan de l'efficacité et de la tolérabilité, ce qui en fait une option prometteuse de traitement de première intention2.

« Au moment du diagnostic, la plupart des Canadiens atteints d'un CPNPC ALK-positif présentent une maladie de stade avancé ou incurable lorsqu'ils consultent leur médecin. Les personnes atteintes de ce type de cancer ont besoin de nouveaux traitements ciblés qui les aideront à maîtriser la maladie », a déclaré le Dr Normand Blais, oncologue médical au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). « Les médicaments destinés au traitement du CPNPC ALK-positif offrent une option supplémentaire aux patients et augmentent ma capacité de bien les traiter. »

Le cancer du poumon non à petites cellules est la forme la plus courante de cancer du poumon, représentant environ de 80 à 85 % des cancers du poumon diagnostiqués au Canada chaque année3. Il existe de nombreux sous-types de CPNPC qui commencent dans les différents types de cellules et de tissus du poumon. Le CPNPC ALK-positif est un sous-type de la maladie qui frappe souvent les jeunes adultes, dont beaucoup n'ont jamais fumé.4 Des études indiquent que les réarrangements chromosomiques du gène ALK sont un élément clé chez les patients atteints de ce sous-type de CPNPC. De trois à cinq pour cent des patients ayant reçu un diagnostic de CPNPC localement avancé ou métastatique présentent un réarrangement du gène ALK5.

« L'approbation d'ALUNBRIGMC est une avancée importante pour les Canadiens qui luttent contre une forme avancée de cancer du poumon, et qui disposent maintenant d'une nouvelle option de traitement dans leur lutte contre une maladie dévastatrice », a indiqué David Fyshe, directeur national, Oncologie, Takeda Canada. « Nous sommes fiers des résultats cliniques d'ALUNBRIGMC, qui montrent les avantages du traitement en première intention. Cette nouvelle indication en oncologie appuie directement les engagements continus de Takeda visant à trouver des solutions pour les personnes vivant avec le cancer. »

En 2018, ALUNBRIGMC (brigatinib) a reçu une autorisation de mise en marché assortie de conditions, en attendant les résultats d'études, pour le traitement en monothérapie du CPNPC ALK-positif métastatique chez les adultes dont le cancer a progressé ou qui sont intolérants à un inhibiteur de l'ALK (crizotinib).

À propos de l'étude de phase III ALTA-1L

L'innocuité et l'efficacité du brigatinib ont été évaluées dans le cadre d'une étude multicentrique ouverte de phase III (ALTA-1L) menée auprès de 275 patients adultes atteints d'un CPNPC ALK-positif avancé qui n'avaient pas reçu auparavant de traitement ciblant l'ALK et qui présentaient un réarrangement du gène ALK attesté par un test de détection de l'ALK validé. Les patients pouvaient avoir reçu jusqu'à un traitement antérieur avec un agent anticancéreux à action générale pour une maladie localement avancée ou métastatique et devaient avoir un indice fonctionnel de l'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) entre 0 et 2 inclusivement. Le paramètre principal d'évaluation de l'efficacité était la survie sans progression, déterminée par un comité d'examen indépendant à l'insu.

À propos d'ALUNBRIGMC (brigatinib)

ALUNBRIG® est un médicament ciblé qui bloque l'action du gène ALK altéré afin de faire régresser la tumeur ou d'en ralentir la croissance. ALUNBRIGMC est administré par voie orale à raison de 90 mg/jour pendant les 7 premiers jours, puis à raison de 180 mg/jour par la suite. ALUNBRIGMC est maintenant indiqué pour le traitement de première intention en monothérapie des patients adultes atteints d'un CPNPC ALK-positif localement avancé (pour lequel il n'existe pas de traitement curatif) ou métastatique, et pour le traitement en monothérapie des patients adultes atteints d'un CPNPC ALK-positif dont la maladie a progressé malgré un traitement par un inhibiteur de l'ALK (crizotinib) ou qui y sont intolérants1.

À propos de Takeda Canada inc.

Takeda Canada inc. est la filiale canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, dont le siège social est situé au Japon. Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastro-entérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

