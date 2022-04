OTTAWA, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - Santé Canada approuve aujourd'hui la demande de la Société canadienne du sang. Cette demande consiste à éliminer l'actuelle période d'exclusion générale du don de sang de trois mois pour tous les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont sexuellement actifs, puis de la remplacer par une approche d'exclusion de tout donneur qui a des comportements sexuels à risque élevé, peu importe son identité de genre ou son orientation sexuelle. Dans le contexte de cette nouvelle approche de sélection des donneurs, la Société canadienne du sang mettra en place un nouveau questionnaire de sélection en fonction des comportements sexuels auquel tous les donneurs de sang et de plasma devront répondre.

La Société canadienne du sang a indiqué qu'elle prévoit mettre en œuvre la nouvelle approche de sélection des donneurs d'ici le 30 septembre 2022.

L'approbation de Santé Canada repose sur un examen approfondi des données probantes à l'appui de l'innocuité de la sélection revue des donneurs. Pour l'aider à guider son examen, Santé Canada a réuni un groupe de scientifiques et d'experts en médecine qui connaissent bien le domaine de l'hémovigilance pour une rencontre d'une journée, tenue le 13 avril 2022, afin de solliciter de la rétroaction par rapport à des questions techniques précises.

L'approbation d'aujourd'hui, qui marque un jalon important vers un système de don de sang plus inclusif partout au pays, s'appuie sur l'avancement des données scientifiques au cours des dernières années. Au cours de la dernière décennie, Santé Canada a approuvé plusieurs modifications de la période d'exclusion du don de sang pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui est passée d'une exclusion à vie à une période d'exclusion de cinq ans en 2013, puis d'un an en 2016 et de trois mois en 2019.

Au titre du Règlement sur le sang, les deux fournisseurs de sang au Canada - c.-à-d. la Société canadienne du sang et Héma-Québec - doivent présenter à Santé Canada des demandes pour toute modification de leurs processus, comme la modification des périodes d'exclusion des donneurs. La Société canadienne du sang mène ses activités dans tous les territoires et toutes les provinces sauf le Québec, tandis qu'Héma-Québec mène ses activités au Québec.

À titre d'organisme de réglementation responsable de surveiller la sûreté du système d'approvisionnement en sang du Canada, Santé Canada demeure résolu dans son engagement à appuyer au Canada des politiques de don de sang et de plasma sûres, non discriminatoires et scientifiquement corroborées.

Renseignez-vous sur la sûreté du sang au Canada et sur la décision de Santé Canada par rapport à la demande de la Société canadienne du sang.

Lien connexe

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]