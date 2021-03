La sclérose en plaques (SP), généralement diagnostiquée dans la fleur de l'âge (entre 20 et 40 ans), a une incidence importante sur la santé, la qualité de vie, la productivité et la vie professionnelle d'une personne pendant de nombreuses années 3 . L'un des principaux objectifs de la prise en charge de la SPRR est de préserver la fonction neurologique afin de ralentir l'aggravation du handicap 4 . L'initiation précoce d'un traitement hautement efficace peut contribuer à améliorer les résultats à long terme pour les personnes atteintes de SPRR 5 .

« La SP est une maladie pouvant évoluer rapidement et porter gravement atteinte au patient si son suivi n'est pas effectué aussi tôt que possible », explique le Dr Mark S. Freedman, professeur de médecine à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. « La disponibilité d'un traitement de fond hautement efficace au profil d'innocuité favorable tel que KesimptaMD pour traiter de front une présentation plus agressive de la maladie offre aux patients atteints de SP une meilleure chance de mener une vie plus normale, plus longtemps. »

Les traitements qui ciblent les cellules B en se liant à la protéine CD20 et réduisent le nombre de cellules B circulantes, incluant celles associées à la SP, n'étaient uniquement offerts que dans des hôpitaux ou des centres de perfusion6,7. Ce mode d'administration peut être la source d'inconvénients pour certains des patients atteints de SP et entraîner des coûts supplémentaires pour le système de santé7. KesimptaMD offre la flexibilité de l'autoadministration, ce qui élimine la nécessité de se déplacer à un centre de perfusion pour recevoir le traitement.

« Cette approbation représente une autre avancée dans les options de traitements offerts aux personnes atteintes de SP », a déclaré la Dre Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Grâce à elle, les patients ont maintenant la possibilité de recevoir un traitement ciblant les lymphocytes B, qui peut être autoadministré à la maison, offrant ainsi flexibilité et commodité, ce qui est particulièrement important maintenant, plus que jamais. Nous avons espoir que cette option améliorera l'accès à des traitements efficaces pour tous les Canadiens atteints de SP, peu importe où ils vivent. »

« Depuis l'introduction du premier traitement oral contre la SPRR, Novartis continue d'être un chef de file mondial dans le domaine des neurosciences en redonnant de l'espoir et en faisant progresser les soins pour les membres de la communauté de la SP afin qu'ils puissent vivre leur vie le plus pleinement possible », déclare Andrea Marazzi, chef de l'organisation nationale pharmaceutique, Novartis Pharma Canada inc. « La mise au point et l'approbation de KesimptaMD sont des exemples importants de notre engagement à soutenir les personnes atteintes de SP et à répondre à leurs besoins en leur offrant un traitement ciblé pouvant significativement améliorer les résultats des patients et augmenter la commodité de la prise en charge de la maladie à domicile, laquelle élimine la nécessité de se déplacer pour recevoir un traitement. »

L'approbation de KesimptaMD est fondée sur les résultats des études de phase III ASCLEPIOS I et II, dans le cadre desquelles KesimptaMD s'est avéré supérieur au tériflunomide en réduisant de manière significative le taux annualisé des poussées (TAP, critère d'évaluation principal), le risque de progression du handicap confirmée sur une période de 3 mois et le nombre de lésions cérébrales en T1 rehaussées par le gadolinium (Gd+) et de lésions nouvelles ou élargies en T21.

KesimptaMD a reçu une recommandation favorable de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). L'ACMTS et l'INESSS recommandent tous les deux que KesimptaMD soit remboursé par les régimes publics d'assurance médicaments pour le traitement des patients adultes atteints de SPRR évolutive, définie par des caractéristiques cliniques et des résultats d'imagerie8,9. Novartis est prête à travailler en collaboration avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour s'assurer que les patients ont accès à Kesimpta dès que possible.

À propos de KesimptaMD

KesimptaMD est un traitement ciblant les lymphocytes B, dosé et administré avec précision, destiné aux adultes atteints de SPRR, qui offre la flexibilité de l'autoadministration. Il s'agit d'un anticorps monoclonal recombinant entièrement humain autoadministré par une injection mensuelle par voie sous-cutanée1,10. Les doses d'attaque initiales de KesimptaMD sont administrées aux semaines 0, 1 et 2, la première injection étant effectuée sous la surveillance d'un professionnel de la santé expérimenté. On pense que KesimptaMD agit en se liant à des épitopes distincts - la partie d'un antigène où un anticorps se lie - de l'antigène CD201. Cette liaison entraîne la lyse des lymphocytes B (dégradation de la membrane cellulaire) et une déplétion11. Le mode d'action sélectif et l'administration sous-cutanée (sous la peau) de KesimptaMC permettent une distribution précise jusqu'aux ganglions lymphatiques, où la déplétion des lymphocytes B dans le cas de la SP est nécessaire, et des études précliniques ont révélé qu'il peut préserver les lymphocytes B présents au niveau de la rate12. L'administration mensuelle de KesimptaMD permet également une reconstitution plus rapide des lymphocytes B et offre une flexibilité accrue13. L'ofatumumab a été mis au point à l'origine par Genmab et octroyé sous licence à GlaxoSmithKline. Novartis a obtenu de GlaxoSmithKline les droits sur l'ofatumumab pour toutes les indications, y compris la SPRR, en décembre 201514.

À propos de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie immunitaire chronique, souvent incapacitante, qui attaque le système nerveux central (SNC), composé du cerveau, de la moelle épinière et du nerf optique15. Elle touche plus de 90 000 Canadiens, ce qui représente l'un des taux de prévalence les plus élevés au monde16. La sclérose en plaques peut être caractérisée en quatre principales formes : le syndrome clinique isolé (SCI), la SP récurrente-rémittente (SPRR), la SP progressive secondaire (SPPS) et la SP progressive primaire (SPPP)17. Ces formes peuvent être distinguées selon qu'une personne subit des poussées (crises inflammatoires aiguës clairement définies associées à une fonction neurologique se détériorant), et/ou qu'elle présente une progression des dommages neurologiques et de l'incapacité dès le début de la maladie17.

À propos de Novartis Pharma Canada inc.

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. compte environ 1000 employés au Canada. Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.novartis.ca .

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent plus de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 110 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet: www.novartis.com .

KESIMPTAMD est une marque déposée de Novartis Pharma Canada inc.

