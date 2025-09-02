Santé Canada a approuvé ELAHERE ® , le premier traitement novateur à démontrer une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale (SG) comparativement à la chimiothérapie seule chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine 1 .

ELAHERE ® a été approuvé à l'issue d'une évaluation prioritaire de Santé Canada fondée sur les données de l'étude pivot de phase III MIRASOL. Cette étude a établi ELAHERE ® comme nouveau traitement de référence potentiel contre le cancer de l'ovaire résistant au platine et présentant un résultat positif pour le récepteur alpha du folate (FRα) 1 .

Le premier et le seul conjugué anticorps-médicament ciblant le FRα approuvé par Santé Canada , ELAHERE® constitue une nouvelle option thérapeutique contre la maladie qui a le plus faible taux de survie parmi les cancers gynécologiques au Canada .

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé avoir reçu, au terme d'une évaluation prioritaire de Santé Canada, l'approbation d'ELAHERE® (mirvétuximab soravtansine pour injection). Il s'agit d'un conjugué anticorps-médicament destiné au traitement des personnes adultes qui sont atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, d'un cancer de la trompe de Fallope ou d'un cancer péritonéal primaire résistants au platine et présentant un résultat positif pour le récepteur alpha du folate (FRα), et qui ont déjà reçu de 1 à 3 traitements systémiques1.

« Le cancer de l'ovaire entraîne de nombreux défis particuliers chez les femmes. En plus d'être une maladie qui se manifeste par des symptômes subtils et qui est diagnostiquée tardivement, elle devient résistante aux traitements actuels chez de nombreuses femmes, ce qui augmente leur risque d'avoir un pronostic de survie médiocre, a déclaré Tania Vrionis, directrice générale de Cancer de l'ovaire Canada, le seul organisme de bienfaisance au pays axé sur le soutien des femmes aux prises avec ce type de cancer. L'approbation d'ELAHERE® au Canada n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les femmes de notre communauté, mais également une avancée essentielle dans les soins qui leur sont prodigués. Grâce à cette décision, une autre option de traitement leur est offerte, et les résultats peuvent être améliorés chez les patientes qui ne répondent plus à la chirurgie et à la chimiothérapie. »

« Le cancer de l'ovaire résistant au platine est une maladie complexe, pour laquelle peu de traitements sont efficaces et qui entraîne un pronostic défavorable, ajoute Dre Shannon Salvador, présidente de la Société de gynéco-oncologie du Canada (SGOC), professeure agrégée à l'Université McGill et directrice du programme de résidence de surspécialité en gynécologie oncologique. Cette approbation représente un progrès crucial dans le traitement du cancer de l'ovaire à un stade avancé, puisqu'ELAHERE® a permis de prolonger la survie des patientes et il constitue une nouvelle option dont les femmes qui font face à cette forme de cancer gynécologique ont grandement besoin. Notons que ce cancer gynécologique a le plus faible taux de survie au Canada. »

« Ce nouveau traitement est le premier à être offert en plus d'une décennie dans ce type de cancer de l'ovaire, et son approbation représente une étape importante pour les patientes, a affirmé Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. Nous prenons à cœur notre responsabilité envers l'avancement de la recherche, la mise au point et la mise en marché de traitements qui ont un impact sur la vie des gens. AbbVie s'engage à développer des traitements contre les cancers difficiles à traiter afin d'aider à améliorer les résultats et la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. »

À propos de l'étude de phase III MIRASOL

MIRASOL est une étude de phase III à répartition aléatoire visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'ELAHERE® (mirvétuximab soravtansine pour injection) comparativement à celles d'une chimiothérapie à agent unique choisie par le chercheur. Pour satisfaire aux critères d'admissibilité à l'étude, les patientes devaient notamment être atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine dont l'expression du FRα dans les tumeurs était élevée, d'après l'épreuve Ventana FOLR1 RxDx, et avoir déjà reçu de 1 à 3 traitements systémiques. En tout, 453 patientes ont pris part à l'étude. Le paramètre d'évaluation principal était la survie sans progression (SSP) évaluée par le chercheur, et les paramètres d'évaluation secondaires clés comprenaient le taux de réponse objective (TRO) et la survie globale (SG).

Le rapport des risques instantanés (RRI) de la SG était de 0,67 (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,50 à 0,88; p = 0,0046), ce qui représente une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente du risque de décès de l'ordre de 33 % dans le groupe traité par ELAHERE® comparativement au groupe ayant reçu la chimiothérapie choisie par le chercheur. Le RRI de la SSP était de 0,65 (IC à 95 % : 0,52 à 0,81; p < 0,0001), ce qui représente une réduction du risque de progression de la maladie de 35 % dans le groupe ELAHERE® comparativement au groupe ayant reçu la chimiothérapie choisie par le chercheur. Le TRO observé dans le groupe traité par ELAHERE® s'élevait à 42 % (IC à 95 % : 35,8 % à 49,0 %) alors qu'il était de 16 % (IC à 95 % : 11,4 % à 21,4 %) dans le groupe ayant reçu la chimiothérapie choisie par le chercheur. De plus, 5 % des patientes du groupe ELAHERE® ont obtenu une réponse complète par rapport à 0 % des patientes du groupe ayant reçu la chimiothérapie.

Au cours de l'étude, des effets indésirables graves sont survenus chez 24 % des patientes traitées par ELAHERE®. Les effets indésirables graves les plus fréquents (≥ 2 %) étaient l'épanchement pleural (3 %), les douleurs abdominales (3 %), l'occlusion intestinale (2 %), l'ascite (2 %) et l'occlusion de l'intestin grêle (2 %).

À propos du cancer de l'ovaire

Le cancer de l'ovaire est la principale cause de décès par cancer gynécologique au Canada2. On estime que 3 000 femmes en reçoivent le diagnostic chaque année3. Dans la majorité des cas, les patientes présentent une maladie à un stade avancé et elles subiront généralement une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie à base de platine4. Chez le plus grand nombre d'entre elles, la maladie deviendra malheureusement résistante au platine, donc difficile à traiter5. Dans ce contexte, les chimiothérapies standard associées ou non au bevacizumab entraînent un faible taux de réponse, un pronostic défavorable, une réponse de courte durée et des effets toxiques importants5.

À propos d'ELAHERE®

ELAHERE® (mirvétuximab soravtansine pour injection) est le premier et le seul conjugué anticorps-médicament ciblant le FRα. Il se compose d'un anticorps se liant au FRα, d'une molécule de liaison clivable et d'un agent cytotoxique dérivé de maytansine, le DM4, puissant inhibiteur de la tubuline conçu pour tuer les cellules cancéreuses ciblées. Veuillez consulter la monographie du produit de ELAHERE ici https://www.abbvie.ca/fr/our-science/products.html.

À propos d'AbbVie en oncologie

Chez AbbVie, nous sommes déterminés à transformer les normes de soins pour divers cancers tout en assurant la croissance d'une pépinière dynamique de traitements expérimentaux ciblant de nombreux types de cancer. Notre équipe dévouée et expérimentée s'associe à des partenaires novateurs pour accélérer la mise en marché de médicaments qui pourraient être révolutionnaires. Nous évaluons actuellement plus de 35 médicaments expérimentaux dans plus de 300 études cliniques portant sur le traitement de certains des cancers les plus répandus et les plus invalidants au monde. Alors que nous nous efforçons d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens, nous étudions aussi des solutions pour aider les patients à obtenir l'accès à nos médicaments anticancéreux.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, la gynécologie et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

