Santé Canada approuve CALQUENCE® (acalabrutinib) chez les patients adultes atteints du lymphome à cellules du manteau (LCM) ayant déjà reçu un traitement antérieur

L'approbation de l'inhibiteur hautement sélectif de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) dans le LCM marque une première pour AstraZeneca dans le traitement des cancers du sang.

MISSISSAUGA, ON, le 8 oct. 2019 /CNW/ - AstraZeneca Canada a annoncé aujourd'hui l'homologation par Santé Canada de Calquence® (acalabrutinib), un traitement oral pour les patients atteints du lymphome à cellules du manteau (LCM) qui ont été traités au moins une fois auparavant. L'avis de conformité accordé pour Calquence se fonde sur les données positives de l'étude ACE-LY-004, au cours de laquelle le taux de réponse global a été de 81 % chez les patients atteints d'un LCM récidivant ou réfractaire1.

Le LCM est une forme rare de lymphome non hodgkinien à lymphocytes B qui est plus courante chez les hommes de plus de 50 ans. Habituellement diagnostiqué durant ses phases tardives, le LCM se propage souvent à d'autres organes, dont la moelle osseuse, la rate et le foie. De nombreux patients atteints du LCM répondent initialement au traitement, mais un taux élevé de récidive peut conduire à un pronostic sombre2.

« Le LCM est un cancer du sang agressif qui menace le pronostic vital, et qui est associé à de faibles taux de survie à long terme » dit la Dre Sarit Assouline, professeure agrégée au Département d'oncologie de l'Université McGill. « L'homologation de Calquence représente une avancée importante en tant qu'autre option thérapeutique pour les patients confrontés à un risque de récidive. »

Calquence est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton (BTK). Calquence se lie de manière irréversible à la BTK pour inhiber son activité, et ce, avec un minimum d'interférence avec les autres cellules immunitaires ou kinases, ce qui a été observé dans les études précliniques1,3,4,5.

À propos du lymphome à cellules du manteau (LCM)

Le LCM est un lymphome non hodgkinien (LNH) à lymphocytes B agressif associé à un pronostic sombre2. Le LCM compte pour 5 à 10 % environ des nouveaux cas de LNH au Canada chaque année, avec une incidence annuelle de 0,5 cas par 100 000 individus dans les pays occidentaux2,6. L'âge médian au moment du diagnostic est de 68 ans et la maladie se manifeste plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes6. Bien que les patients atteints du LCM répondent initialement au traitement, le taux de récidive est élevé6.

À propos de Calquence

Calquence (acalabrutinib), anciennement connu sous le nom d'ACP-196, est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton (BTK). Calquence se lie de manière covalente à la BTK, inhibant ainsi son activité, et ce, avec un minimum d'interférence avec les autres cellules immunitaires, ce qui a été observé dans les études précliniques1,3,4. Dans les lymphocytes B, la signalisation induite par la BTK stimule les voies nécessaires à la prolifération, au transport, au chimiotactisme et à l'adhésion de ces cellules1. La dose recommandée de Calquence est une capsule à 100 mg administrée deux fois par jour par voie orale (à environ 12 heures d'intervalle), jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition d'effets toxiques inacceptables1. Calquence peut être pris avec ou sans aliments1.

À propos d'AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, mettre au point et commercialiser des médicaments destinés aux soins primaires et spécialisés, qui ont pour but de changer des vies. Elle se concentre sur trois domaines thérapeutiques importants : les maladies cardiovasculaires et métaboliques, l'oncologie ainsi que les maladies respiratoires, inflammatoires et auto-immunes. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Sa filiale canadienne, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, compte plus de 675 employés au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la société au www.astrazeneca.ca

