Améliorer les résultats sur la santé des personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques associés à la consommation de substances ou de faire une surdose

TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le Canada est aux prises avec l'une des plus graves crises de santé publique de son histoire, la crise des drogues illégales toxiques et des surdoses. Aucune communauté n'a été épargnée. C'est pourquoi nous nous servons de tous les outils dont nous disposons - dont la prévention, la réduction des risques, le traitement, le rétablissement et l'application de la loi - pour travailler à mettre fin à cette crise de santé publique nationale.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui plus de 21 millions de dollars en financement fédéral provenant du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour 52 projets. Grâce à ce financement, les organismes pourront accroître l'accès des personnes qui consomment des drogues à des services grandement nécessaires. Le financement permettra aussi d'améliorer les résultats en santé des personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques associés à la consommation de substances.

Investir dans des programmes comme le PUDS et un élément clé de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS) renouvelée, qui paraît aussi aujourd'hui. La SCDAS renouvelée s'appuie sur le travail, l'engagement et la consultation, notamment du Groupe d'experts sur la consommation de substances, depuis son lancement en 2016. Le gouvernement du Canada emploie une approche intégrée pour aborder la crise des surdoses et d'autres risques associés à la consommation de substances au pays. Appuyer des organismes communautaires partout au pays contribue à réduire la stigmatisation et à répondre aux besoins particuliers des membres des communautés dans lesquelles ils se trouvent en leur fournissant les services et les mesures de soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec tous les ordres de gouvernement, ses partenaires des domaines de la santé publique et de la sécurité publique, les secteurs sociaux, les communautés autochtones, les intervenants, des personnes ayant une expérience vécue et vivante et des organismes communautaires de partout au pays en vue de soutenir une gamme complète de services et d'améliorer les résultats sur la santé de l'ensemble de la population canadienne, de sauver des vies et de mettre fin à cette crise de santé publique nationale.

Citations

« Nous savons que la crise des surdoses et les autres risques associés à la consommation de substances imposent aux familles, aux amis et aux communautés de l'ensemble du Canada un fardeau tragiquement lourd. Le but de notre approche complète et empreinte de compassion est de réduire les risques et de sauver des vies. Nous appuyons des organismes communautaires qui sont bien ancrés dans leurs communautés, qui jouissent de la confiance de leurs clients et qui possèdent les connaissances directes nécessaires pour faire une réelle différence dans la vie des gens. Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour mettre fin à cette crise et construire un avenir plus sûr, plus sain et plus humain pour toute la population canadienne. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« En tant qu'infirmière spécialisée dans la réduction des méfaits, je comprends l'incroyable complexité de cette crise dévastatrice. Il existe de multiples façons de l'aborder. Les interventions compatissantes qui sauvent des vies ne sont pas à débattre. J'ai vu de mes propres yeux les effets salvateurs des initiatives communautaires, et nous devons écouter le point de vue des personnes qui ont une expérience vécue, car ce sont elles qui savent le mieux ce qu'il faut faire. »

Dr Leigh Chapman

Infirmière en chef pour le Canada

« Au cours des quatre dernières années, mon équipe a pu observer de près les effets positifs et quantifiables des services de vérification des drogues sur la réponse à la crise de l'approvisionnement en drogues toxiques au Canada. La vérification des drogues peut mener à un changement de comportement qui réduit le risque de surdose, génère des données qui informent les cliniciens et les soins, et donne aux personnes qui consomment des drogues les moyens de faire valoir leurs droits et de contribuer aux solutions qui les concernent. L'appui offert par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada au Service de vérification des drogues de Toronto et aux nouvelles technologies de vérification des drogues, comme DoseCheck, améliorera l'accès à ces services vitaux, encouragera la surveillance provinciale de l'approvisionnement non réglementé en drogues, et surtout, contribuera à améliorer la vie des Ontariens qui consomment de la drogue. »

Karen McDonald

Responsable du Service de vérification des drogues de Toronto

Directrice, Développement des programmes et Opérations, Hôpital St. Michael, un emplacement de Unity Health Toronto

« En tant que coprésidente du comité consultatif d'experts sur la consommation de substances et la santé mentale, je suis heureuse de constater que l'important travail du comité est reflété dans la nouvelle Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape positive dans le soutien à la santé des personnes qui consomment des substances. Une approche de santé publique intégrant la réduction des méfaits dans les services communautaires fera toute la différence pour la santé, la sécurité et le bien-être de tous. Le modèle renouvelé de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances présente une vision de plénitude et un engagement en faveur de la continuité de la vie pour tous, en plus de proposer un bon défi pour un bon changement. Je suis impatiente de voir ce que cette stratégie apportera aux populations en quête d'équité. »

Carol Hopkins

Coprésidente du groupe d'experts sur la consommation de substances

« Des gens meurent, des gens souffrent, et nous devons faire plus pour promouvoir la santé liée à la consommation de substances. La SCDS renouvelée vise à réduire le nombre de décès par surdose et à garantir un accès équitable à une gamme complète de services, de traitements et d'interventions de réduction des méfaits. J'ai été fier de coprésider le groupe d'experts sur la consommation de substances, qui a appelé à une plus grande équité en matière de santé liée à la consommation de substances, et je suis heureux que le gouvernement en ait fait un élément central de la nouvelle SCDS. L'équité est une valeur canadienne importante. »

Dr. Kwame McKenzie

Coprésident du groupe d'experts sur la consommation de substances

« Le groupe d'experts sur la consommation de substances de Santé Canada a entendu parler des effets dévastateurs de la crise des drogues illicites toxiques dans les communautés dans tout le Canada. Il est évident qu'il nous faut une stratégie globale fondée sur des données probantes et axée sur la santé. Il n'existe pas de solution unique pour résoudre cette crise. La mise en place d'une gamme de services de santé disponibles sur demande constituera le fondement de la lutte contre les méfaits et du soutien aux personnes qui consomment des drogues, ainsi qu'aux familles et aux communautés qui en subissent les conséquences.

Mike Serr

Coprésident du groupe d'experts sur la consommation de substances

« C'est le genre de science qui sauve des vies. Le renouvellement de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances est une étape importante dans l'unification du secteur et la coordination d'une réponse à des crises de plus en plus complexes et tragiques. Une stratégie fondée sur des données probantes peut favoriser la collaboration entre les secteurs afin de trouver des solutions efficaces et complètes. »

Alexander Caudarella

Directeur général du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS)

Faits en bref

Depuis 2017, plus de 500 millions de dollars ont été engagés au moyen du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour plus de 380 projets.

Au moyen du PUDS, le gouvernement du Canada fournit du financement à des organismes sans but lucratif, à d'autres ordres de gouvernement, à des communautés autochtones, à des universitaires et à d'autres groupes pour des projets visant à réduire au minimum les méfaits et à améliorer les résultats sur la santé des Canadiennes et des Canadiens. Ces programmes et ces projets communautaires tirent parti de l'expertise de personnes qui ont de l'expérience vécue de la consommation de substances ou sont en mesure de joindre des populations prioritaires au Canada, comme les populations à faible revenu et à faible niveau de scolarité.

Au moyen de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada propose aussi de verser plus de 359 millions de dollars sur cinq ans à l'appui d'une version renouvelée de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances qui continuera de guider notre travail pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. L'appel de propositions 2023 découle de nouveaux investissements prévus dans le budget de 2023 qui fournissent 144 millions de dollars au PUDS.

Santé Canada dirige la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS), qui inclut 15 ministères et organismes gouvernementaux fédéraux. La SCDAS couvre un vaste éventail de substances, légales et illégales, dont le cannabis, l'alcool, les opioïdes et d'autres substances pouvant entraîner des méfaits. Pour en savoir plus sur l'approche et les éléments fondamentaux, consultez canada.ca/strategie-drogues.

La dépendance est un problème de santé qui peut être traité, et non un choix. De nombreuses personnes touchées par une dépendance font cependant face à de la stigmatisation et ressentent de la honte. Les mots que nous utilisons ont une incidence directe et profonde sur les gens qui nous entourent.

Produits connexes

Liens associés

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Personnes-ressources: Alexander Fernandes, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 613-290-0318; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709