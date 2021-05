Les utilisations revues permettront de protéger la santé humaine et l'environnement

OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - Santé Canada publie aujourd'hui la décision définitive de réévaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement de l'imidaclopride, un pesticide néonicotinoïde. Cette décision marque la conclusion d'années de collecte de données, d'évaluations scientifiques et de consultations.

L'évaluation de Santé Canada indique que, lorsqu'elles sont assorties de mesures d'atténuation des risques additionnelles, beaucoup d'utilisations de produits contenant de l'imidaclopride sont conformes aux normes actuelles de protection de la santé humaine et de l'environnement. Certaines utilisations de l'imidaclopride sont toutefois éliminées en raison de possibles risques préoccupants pour l'environnement.

Les conditions d'utilisation revues doivent être indiquées sur toutes les étiquettes des produits dans les 24 mois à compter d'aujourd'hui, à l'exception d'une utilisation, pour laquelle il n'existe pas de solution de rechange convenable, qui se poursuivra pendant 24 mois de plus.

Santé Canada a reçu plus de 46 000 commentaires du public, des titulaires d'homologations de pesticides, d'organisations non gouvernementales et des provinces pendant le processus de consultation concernant l'imidaclopride. Une quantité importante de nouvelles données de surveillance de l'eau plus représentatives des principales régions agricoles du Canada et des articles scientifiques ont aussi été pris en compte lors de l'examen.

Dans le contexte de son engagement continu envers l'ouverture et la transparence, Santé Canada publie de l'information concernant cette décision de réévaluation, dont les résultats de l'évaluation scientifique, de même que les prochaines étapes.

Les pesticides de la classe des néonicotinoïdes sont utilisés pour la lutte contre les insectes sur une variété de cultures agricoles (notamment comme traitement de semences), de même que sur les pelouses et les plantes ornementales. En particulier, l'application de l'imidaclopride se fait au moyen d'équipement au sol, d'équipement aérien, d'équipement de traitement des semences, d'injections dans les arbres, de points d'appât et de traitements localisés des animaux de compagnie.

Lorsque l'imidaclopride est utilisé conformément aux nouvelles mesures d'atténuation des risques, ses risques pour la santé humaine et l'environnement sont considérés comme acceptables.

Les nouvelles mesures visant les utilisations toujours permises incluent l'affichage sur les étiquettes des directives revues, dont des taux d'application réduits, des nombres d'applications réduits, des modifications à l'équipement de protection individuelle (EPI) requis pour l'application de traitements de semences ainsi que des zones tampons à respecter lors de la pulvérisation. Certaines utilisations sont éliminées pour réduire au minimum de possibles risques pour l'environnement.

Pour que sa vente et son utilisation soient autorisées au Canada , tout pesticide doit faire l'objet d'un examen scientifique rigoureux. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada est responsable de la réglementation des pesticides au Canada .

