KIRKLAND, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Pfizer Canada a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accordé un avis de conformité avec conditions (AC-C) à ELREXFIO (solution d'elranatamab injectable). ELREXFIO est indiqué pour le traitement du myélome multiple récurrent ou réfractaire (MMRR) chez les adultes qui ont reçu au moins 3 lignes de traitement antérieures, notamment un inhibiteur du protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps monoclonal anti-CD38, et chez qui une progression de la maladie a été observée pendant le dernier traitementi. Le myélome multiple, communément appelé myélome, est un type de cancer agressif du sang actuellement incurable qui touche les cellules plasmatiques produites par la moelle osseuseii.

« Le myélome multiple est une maladie pour laquelle il existe un important besoin non comblé lorsque les patients présentent une récidive et deviennent réfractaires à des traitements successifs et limités », indique le docteur Richard LeBlanc, hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. « L'approbation d'ELREXFIO est une bonne nouvelle pour les patients et leurs équipes de soins de santé puisqu'il offre une nouvelle possibilité de traitement aux personnes vivant avec la maladie. »

Le myélome multiple est le deuxième type de cancer du sang le plus fréquent, près de 11 Canadiens recevant chaque jour un diagnostic de myélomeiii. On estime qu'en 2023, 3 900 Canadiens ont reçu un diagnostic de myélome multiple et que 1 700 Canadiens sont décédés de cette maladieiv.

« Il peut être extrêmement difficile de vivre avec le myélome multiple et de prendre en charge ce cancer », déclare Martine Elias, directrice générale de Myélome Canada. « Lorsqu'on traite le myélome, chaque cas doit être évalué individuellement. Ce qui fonctionne pour un patient peut ne pas être efficace pour un autre. C'est pourquoi il est si important que les personnes qui vivent avec la maladie aient accès à plusieurs nouvelles options, tout particulièrement lorsqu'elles présentent une récidive. »

À propos du myélome multiple récurrent ou réfractaire

Le myélome multiple est un cancer associé au comportement anormal et à la croissance non contrôlée des plasmocytes. Chez la personne atteinte d'un myélome multiple, les plasmocytes anormaux sont surproduits par rapport aux autres éléments figurés du sang. Il peut en résulter une anémie, des saignements spontanés et une plus grande sensibilité aux infectionsv. Parmi les autres symptômes du myélome multiple, on peut compter les suivants : infections fréquentes; fatigue ou essoufflement; engourdissement ou faiblesse; faible nombre de plaquettes, de globules rouges ou de globules blancs; ou troubles osseux, notamment douleur, faiblesse ou fracturesvi, vii.

Bien que l'évolution du myélome varie d'une personne à l'autre, les récidives sont quasi inévitables, et de nombreuses personnes deviennent résistantes aux traitements - on parle dans ces cas de myélome multiple récurrent et réfractaireviii.

Il n'existe aucun traitement curatif contre le myélome multiple, et la plupart des patients vivant avec cette maladie recevront quatre traitements ou plus en raison des récidivesix.

« Pfizer est déterminée à mettre au point des traitements novateurs capables d'améliorer les résultats pour les patients », a commenté Cynthia Di Lullo, leader - Oncologie, Pfizer Canada. « Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir offrir une nouvelle option thérapeutique aux patients vivant avec le myélome multiple au Canada. »

À propos d'ELREXFIO

ELREXFIO est un anticorps bispécifique anti-BCMA et anti-CD3 qui s'administre par voie sous-cutanée. ELREXFIO se lie d'un côté à un antigène de surface des cellules myélomateuses (le BCMA) et de l'autre, au CD3 exprimé à la surface des lymphocytes T. Il rapproche ainsi l'effecteur et sa cible, ce qui déclenche l'activation des lymphocytes T et entraîne la lyse des cellules myélomateuses.

Santé Canada a étudié le dossier d'ELREXFIO dans le cadre du projet Orbis, qui prévoit le dépôt simultané de demandes relatives à des médicaments d'oncologie et l'examen collaboratif de ces demandes par des partenaires internationaux, afin d'accélérer l'homologation. Dans ce cas-ci, cinq pays partenaires (les États-Unis, le Canada, la Suisse, le Brésil, l'Australie et Singapour) ont participé. À l'heure actuelle, l'emploi d'ELREXFIO est autorisé aux États-Unis, en Suisse, au Brésil et au Canada.

L'autorisation d'emploi d'ELREXFIO s'appuie sur les taux de réponse d'importance clinique et la durée de la réponse obtenus dans le cadre d'une étude de phase II à un seul groupe. Conformément à l'AC-C obtenu pour ELREXFIO, Pfizer poursuit son programme de développement clinique, qui porte sur l'emploi d'ELREXFIO à toutes les étapes de l'évolution du myélome - du diagnostic de myélome multiple au MMRR.

L'approvisionnement d'ELREXFIO est à présent offert au Canada.

Pour obtenir plus d'information sur ELREXFIO, veuillez consulter la monographie au www.pfizer.ca.

À propos de Pfizer Canada

