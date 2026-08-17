Sans les cols bleus, ça roulerait carré : les cols bleus de Delson lancent une campagne pour faire débloquer les négociations

DELSON, QC, le 17 août 2026 /CNW/ -- Sans convention collective depuis le 31 décembre 2023, les 55 cols bleus de la Ville de Delson (SCFP 4821) intensifient leurs moyens de pression et lancent une campagne afin de se faire entendre de leur employeur et d'informer la population. Après quelque 23 rencontres de négociation et des avancées importantes à la table, des points d'achoppement majeurs demeurent entiers: la sous-traitance des services municipaux ainsi que la sécurité d'emploi.

Sous le thème « Sans les cols bleus, ça roulerait carré », la campagne met de l'avant le travail essentiel accompli quotidiennement par les cols bleus et dénonce la volonté de la Ville de confier au privé du travail qui peut être réalisé par ses employés. La question de l'aréna est notamment au cœur du conflit. En décembre dernier, le conseil municipal a lancé un appel d'offres visant à en confier l'exploitation à un sous-traitant. Le syndicat dénonce également le recours à la sous-traitance pour certains travaux alors que des cols bleus étaient disponibles pour les effectuer.

« Nos membres vivent et travaillent au rythme de Delson. Ils connaissent les infrastructures et savent ce qu'il faut faire pour que la ville demeure propre, sécuritaire et fonctionnelle. La Ville devrait miser sur cette expertise plutôt que de chercher à la remplacer par des sous-traitants qui exécutent le travail bien souvent à fort prix pour les contribuables. Quand on confie inutilement leur travail au privé, on ne nuit pas seulement aux travailleuses et travailleurs : on risque aussi de perdre de l'expertise, du contrôle et de la qualité dans les services offerts à la population », affirme Stéphane Sheepwash, président de la section locale 4821.

Pour les membres du SCFP 4821, l'enjeu dépasse leurs propres emplois. Les cols bleus assurent notamment la réparation et l'entretien des infrastructures municipales, la sécurité des traverses scolaires ainsi que le bon déroulement des activités de loisirs. Ils soutiennent que conserver cette expertise à l'interne permet à la Ville de garder le contrôle sur les services offerts et sur l'utilisation de l'argent des contribuables. Face à l'impasse, les cols bleus disposent d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Adopté une première fois en mai 2025, ce mandat a été renouvelé le 18 mars 2026 par 99 % des membres.

« Nos membres ont été patients et ils ont fait leur part pour faire avancer la négociation. Aujourd'hui, il revient à la Ville de faire un choix : régler avec ses employé(e)s et miser sur leur expertise, ou continuer de privilégier la sous-traitance. Après plus de deux ans sans convention collective, nos membres sont déterminés à se faire respecter », conclut M. Sheepwash.

La population peut découvrir la campagne et en apprendre davantage sur le conflit en visitant le www.scfp.qc.ca/delson

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Julien Royal, Service des communications du SCFP, 514 638-1461