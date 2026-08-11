Les paramédics de la FTPQ rejettent à 92 % l'offre patronale : « La reconnaissance n'est pas au rendez-vous »

QUÉBEC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Réunis en conseil général cet après-midi, les membres de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ) affiliés au SCFP ont rejeté à 92 % l'offre patronale qui leur était présentée. Pour les paramédics, le constat est clair : la reconnaissance qu'ils réclament ne se retrouve pas dans les conditions proposées.

Plusieurs enjeux majeurs demeurent sans réponse satisfaisante, notamment les conditions permettant aux paramédics de partir à la retraite, les conditions de travail des travailleuses et travailleurs à temps partiel ainsi que la prime UHU, dont l'application crée une disparité de traitement entre les régions.

La reconnaissance salariale demeure également au cœur des préoccupations. Pour les membres de la FTPQ, trop de problèmes sont encore repoussés à plus tard à l'aide de solutions temporaires, alors que cette négociation doit permettre de régler durablement les enjeux vécus sur le terrain.

« On ne peut plus se contenter de pelleter les problèmes par en avant avec des solutions temporaires. Les paramédics demandent une véritable reconnaissance de leur travail, tant sur le plan salarial que dans leurs conditions de travail. Le résultat du vote, à 92 %, envoie un message extrêmement clair : l'offre actuelle ne répond pas aux attentes de nos membres », de dire Sébastien Gourre, Président du FTPQ (SCFP 7300)

À la suite de ce rejet massif, la FTPQ entend retourner à la table de négociation dès que possible afin d'obtenir des avancées significatives. La Fraternité mettra également en place des moyens de pression et des stratégies de mobilisation importantes au cours des prochaines semaines.

Pour la FTPQ, cette négociation représente un point tournant pour les conditions de travail des paramédics au Québec.

« C'est le temps ou jamais d'améliorer réellement les conditions de travail de celles et ceux qui, chaque jour, répondent aux urgences et sauvent des vies partout au Québec. Nos membres viennent de donner un mandat fort. Nous retournerons à la table avec la ferme intention d'obtenir la reconnaissance qu'ils méritent », d'ajouter le représentant syndical.

La FTPQ invite maintenant la partie patronale à entendre le message envoyé par les paramédics et à revenir rapidement à la table avec des solutions durables permettant de répondre aux enjeux vécus quotidiennement sur le terrain.

La FTPQ-SCFP 7300 est un syndicat majeur du domaine préhospitalier. Elle est affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17 000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la Fraternité des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le plus grand regroupement syndical du Québec.

Comptant près de 145 000 membres au Québec, le SCFP représente également environ 35 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux de la province.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815