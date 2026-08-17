Le mondial du cyclisme à Montréal compromis ?

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- À cinq semaines des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026, le plus important événement sportif présenté dans la métropole depuis les Jeux olympiques de 1976, le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) se désole de constater que la Ville n'est pas prête pour cet événement d'envergure internationale. Plutôt que de s'asseoir avec ses propres employé(e)s, dont la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024, la Ville donnera des contrats à des entreprises privées pour le resurfaçage de l'asphalte en prévision de la compétition.

« Un choix d'autant plus difficile à justifier, la Ville a elle-même admis que les coûts confiés au privé sont de trois à quatre fois plus élevés que s'ils étaient réalisés à l'interne. Cet affront manque de respect envers ces travailleurs et travailleuses et envers les contribuables », de déclarer Nicolas De Ciccio, président du SCFP 301.

Au début du mois d'août, la haute direction, dépassée par l'échéancier, a demandé à ses cols bleus de participer aux travaux de préparation de l'événement. Les cols bleus ont répondu présents, comme toujours, et ont demandé à la Ville de donner un signal d'ouverture. Hélas, cette même administration qui leur demande littéralement de boucher ses trous a refusé toutes les options offertes par le syndicat.

Depuis le début mai, une dizaine de séances de négociation ont eu lieu. L'employeur demeure rigide et inflexible sur les questions monétaires. Les offres actuelles appauvriraient d'au moins 10 % les cols bleus de Montréal, qui n'ont reçu aucune augmentation depuis 2024.

Le syndicat n'a jamais cessé de croire à la négociation. Il a déposé à la table des solutions concrètes pour augmenter la productivité et améliorer le service aux citoyennes et citoyens, notamment en remplaçant des travailleurs(ses) sous‑traitant(e)s par des salarié(e)s de la Ville, une mesure qui générerait des économies importantes‑ et récurrentes‑. Le vendredi 7 août, le comité de négociation syndical a offert à la Ville d'intensifier ‑les séances de négociation afin‑ d'en arriver à une entente. La balle est dans le camp de l'administration.

« Dans l'éventualité où la Ville de Montréal n'accélère pas la cadence des négociations, le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal n'aura d'autre choix que d'intensifier ses moyens de pression, ce qui pourrait mener à un conflit de travail historique durant les Championnats du Monde Route UCI. Les cols bleus répondent présents. À la Ville de faire de même! » de conclure le président du SCFP 301.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815