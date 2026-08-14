Possible grève au parc Jean-Drapeau

MONTRÉAL, le 14 août 2026 /CNW/ -- En pleine période estivale, le syndicat représentant les 230 salarié(e)s cols bleus du parc Jean-Drapeau pourraient déclencher une grève après avoir voté à 100 %, le 16 juillet dernier en assemblée générale, pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Nos membres sont sans contrat de travail depuis décembre 2023. C'est long! Nous n'avons pas eu d'augmentations salariales depuis ce temps et l'inflation, elle, n'a pas arrêté de monter. Nous tenons ce parc emblématique avec fierté à bout de bras, mais on ne peut plus le faire sans contrat! », de déclarer Nicolas De Ciccio, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

Les cols bleus sont des personnes salariées essentielles. Ils et elles s'occupent de ce parc qui reçoit des millions de visiteurs et visiteuses pour prendre part aux différents festivals (Osheaga et Lasso, notamment), au Grand Prix de Formule 1, aux Mosaïcultures, aux événements sportifs d'envergure internationale ainsi qu'à l'iconique Biosphère, entre autres.

« Nos membres sont fiers de leur travail et veulent être respectés et reconnus afin de continuer à offrir des services indispensables et de qualité à la population locale et aux touristes », de conclure le représentant syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]