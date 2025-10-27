OTTAWA, ON, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de ses Journées de représentation des intérêts 2025, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) tiendra une conférence de presse afin de presser le fédéral dans le dossier des infrastructures. À l'approche du budget, des élues et élus municipaux de la FCM démontreront en quoi des infrastructures municipales sont essentielles au commerce, à la croissance économique et à l'adaptation face aux changements climatiques.

La FCM présentera des recommandations ciblées afin que les investissements fédéraux en infrastructures produisent des résultats concrets dans les municipalités du pays.

Date/Heure : le jeudi 30 octobre, à 12 h (heure de l'Est)

Lieu : Salle MacDonald, Fairmont Château Laurier, 1 rue Rideau, Ottawa (Ontario)

Les participantes et participants :

Rebecca Bligh, présidente de la FCM et conseillère municipale, Ville de Vancouver

Tim Tierney, premier vice-président de la FCM et conseiller municipal, Ville d'Ottawa

Kathy Valentino, deuxième vice-présidente de la FCM et conseillère municipale, Ville de Thompson

Michelle Boileau, membre du conseil d'administration de la FCM et mairesse, Ville de Timmins

Notes aux médias :

Toutes les heures sont locales.

L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la FCM.

Pour participer en personne et poser des questions, veuillez contacter l'équipe des relations avec les médias de la FCM afin d'obtenir une accréditation.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres, représentant plus de 90 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias de la FCM, (613) 907-6395, [email protected]