Les ententes portent sur la mise au point d'un candidat-vaccin utilisant la technologie à base de protéine recombinante développée par Sanofi et un adjuvant à usage pandémique développé par GSK

Les deux sociétés s'engagent à mettre à disposition leur vaccin contre la COVID-19 à un prix abordable, partout dans le monde

LONDRES et PARIS, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Sanofi et GSK ont signé aujourd'hui des ententes avec le gouvernement du Canada en vue de fournir jusqu'à concurrence de 72 millions de doses d'un vaccin avec adjuvant contre la COVID-19 à compter de 2021.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement inébranlable à développer un vaccin contre la COVID-19 qui soit offert à tous une fois sur le marché », a déclaré Thomas Triomphe, vice-président exécutif et responsable monde. « Pour répondre à une crise sanitaire mondiale de cette ampleur, il faut des partenariats; c'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers le Canada pour sa collaboration, et envers GSK pour s'être associée avec nous en vue de développer un vaccin sûr et efficace. »

« GSK est fière de travailler en partenariat avec Sanofi pour que ce vaccin soit mis à la disposition de la population canadienne dans les meilleurs délais possibles. Nos deux entreprises possèdent des capacités de R&D et de fabrication importantes à l'échelle mondiale et s'emploient déjà à augmenter les capacités de production. L'annonce du gouvernement du Canada s'inscrit dans les efforts que nous déployons à cet égard », a affirmé Roger Connor, président de GSK Vaccins.

Les deux sociétés possèdent des établissements de fabrication de vaccins au Canada qui contribuent au développement mondial global d'un vaccin contre la COVID-19, et ceux-ci, en plus de leurs réseaux industriels mondiaux, joueront un rôle central dans la production des doses de vaccin contre la COVID-19 destinées au Canada - comme il a été convenu aujourd'hui.

Les sociétés ont amorcé le 3 septembre une étude de phase I//II et prévoient obtenir les premiers résultats au début de décembre 2020, afin d'appuyer l'amorce d'une étude de phase III avant la fin de l'année. Si ces données sont suffisantes pour le processus d'obtention des autorisations, on s'attend à demander l'approbation réglementaire dès le premier semestre de 2021. Parallèlement, Sanofi et GSK augmentent leurs capacités de production de l'antigène et de l'adjuvant dans l'objectif de produire jusqu'à un milliard de doses par an au total à l'échelle mondiale.

Sanofi et GSK s'engagent à mettre le vaccin contre la COVID-19 à la disposition de tous, partout dans le monde

Le 18 septembre, Sanofi et GSK ont signé une entente finale avec la Commission européenne afin que les réseaux industriels européens de Sanofi et de GSK fournissent jusqu'à concurrence de 300 millions de doses aux pays européens.

En juillet 2020, Sanofi et GSK ont annoncé la mise en place d'une collaboration avec le gouvernement des États-Unis pour la fourniture de jusqu'à 100 millions de doses de leur vaccin recombinant avec adjuvant contre la COVID-19. Le gouvernement américain dispose d'une autre option pour négocier la commande de jusqu'à 500 millions de doses supplémentaires à plus long terme. Les deux sociétés ont aussi conclu un accord avec le gouvernement britannique en vue de fournir jusqu'à 60 millions de doses du vaccin à base de protéine recombinante contre la COVID-19.

Les partenaires prévoient également mettre une portion significative de leur production mondiale totale à la disposition de COVAX, l'axe Vaccins de l'initiative mondiale « ACT-Accelerator » (Access to COVID-19 Tools), une collaboration internationale de chefs de gouvernement et de dirigeants d'organisations internationales de santé, d'entreprises et d'organismes caritatifs pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable à des tests de dépistage de la COVID-19, ainsi qu'à des traitements et vaccins contre cette maladie.

Engagement de GSK à lutter contre la COVID-19

GSK collabore avec des entreprises et des groupes de chercheurs partout dans le monde en vue de travailler à des vaccins candidats contre la COVID-19 prometteurs au moyen de l'utilisation de notre technologie d'adjuvant à usage pandémique. L'utilisation d'un adjuvant revêt une importance particulière en situation de pandémie, car elle pourrait réduire la quantité de protéines vaccinales requises dans chaque dose, permettant ainsi de produire plus de doses du vaccin et de protéger plus de gens. GSK ne prévoit pas tirer de profit des vaccins contre la COVID-19 pendant la pandémie, et investira tout profit à court terme dans la recherche liée au coronavirus et à la préparation à long terme contre les pandémies, que ce soit au moyen d'investissements internes dans GSK ou auprès de partenaires externes.

À propos de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. GSK est le plus grand fabricant de vaccins au monde. Pour en savoir plus, visitez le site http://ca.gsk.com/fr-ca/à-propos-de-gsk.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants pour combattre la douleur et soulager les souffrances. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

GSK met les investisseurs en garde contre le fait que les énoncés de nature prospective présentés par GSK, y compris ceux qui sont contenus dans le présent communiqué, sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont attendus. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits à la rubrique 3.D portant sur les facteurs de risque de son rapport annuel 2019 présenté sur le formulaire 20-F, ceux qui sont présentés à la section sur les principaux risques et facteurs d'incertitude des résultats de GSK pour le deuxième trimestre de même que toutes les répercussions de la pandémie de COVID-19.

