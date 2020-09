Le nouveau leader national des services-conseils technologiques aura pour mission d'aider les entreprises à prospérer dans la nouvelle réalité de la COVID-19.

TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - KPMG au Canada a annoncé l'arrivée de Sanjay Pathak au cabinet en tant que leader national et associé de la stratégie technologique et de la transformation numérique pour aider les clients à accélérer leur virage numérique et à prospérer dans la nouvelle réalité de la COVID-19.

« Alors que la pandémie force les entreprises à se réorienter rapidement, il est plus important que jamais pour les décideurs de comprendre le rôle que joue la technologie pour maintenir les liens de l'organisation avec ses clients, ses fournisseurs et ses employés », soutient Stephanie Terrill, leader d'unité administrative, Services-conseils - Management de KPMG au Canada. « C'est maintenant que les dirigeants doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de sortir de la crise plus forts et résilients et de pouvoir adopter de nouvelles façons de travailler, surtout dans le contexte actuel marqué par des enjeux géopolitiques, commerciaux et de chaîne d'approvisionnement. »

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Pathak dans la famille KPMG pour son retour de l'Australie au Canada. Son savoir-faire mondial et son expérience en stratégie numérique, en services-conseils et en mise en œuvre seront de précieux atouts pour aider nos clients à déployer des solutions numériques intégrées afin qu'ils puissent non seulement survivre, mais prospérer dans la nouvelle réalité. »

M. Pathak cumule près de 25 ans d'expérience en technologie et en services-conseils mondiaux de gestion en Amérique du Nord et du Sud, en Australie, en Europe et au Japon. Il dirigera la grande équipe pancanadienne des services-conseils technologiques du cabinet, qui offre à nos clients une gamme complète de services allant de la stratégie à la mise en œuvre de technologies.

« La perturbation et le changement ont façonné notre nouvelle réalité et continueront à façonner notre avenir, explique M. Pathak. Avant de crier victoire, les organisations doivent plus que jamais innover par des moyens créatifs et inédits pour faire croître leurs activités de plus en plus complexes et connectées. »

« Cela signifie redynamiser l'entreprise dans l'ensemble des services frontaux, intermédiaires et administratifs selon une stratégie holistique adéquate, étayée par une architecture connectée d'activités et de technologies numériques. Des technologies qui apportent une valeur concrète aux clients et qui renforcent la fidélisation et la réputation de la marque; qui mobilisent le personnel et attirent les talents pour stimuler le rendement et la croissance. Il faut aller au-delà des tendances et se concentrer sur la valeur commerciale. Et quand on y arrive, plus rien ne peut nous arrêter. »

M. Pathak ajoute que les entreprises qui tireront leur épingle du jeu constateront que leur transformation numérique est intrinsèquement liée aux profonds changements sociaux qui redéfinissent notre façon de vivre, de travailler, d'interagir et de consommer. Les Canadiens s'attendent à ce que les entreprises soient des chefs de file en matière de respect de l'environnement, d'humanisation de la société et d'entraide.

À propos de Sanjay Pathak

Sanjay Pathak, ing., est associé et leader national des services de stratégie technologique et de transformation numérique de KPMG au Canada. Avant de se joindre à KPMG, il était leader national des services-conseils technologiques pour les services financiers dans un cabinet de services professionnels en Australie. Originaire de Hamilton en Ontario, M. Pathak est diplômé en génie électrique et en gestion avec très grande distinction de l'Université McMaster. Il compte près de 25 ans d'expérience mondiale dans les services-conseils et l'exécution de stratégies commerciales et technologiques auprès de divers secteurs.

M. Pathak a travaillé étroitement avec plusieurs organismes qui offrent une formation technologique et professionnelle aux jeunes défavorisés qui souhaitent faire carrière dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM). Animé par un profond désir de redonner à la communauté, il est convaincu que les talents en STIM sont essentiels pour stimuler et soutenir la croissance économique et la prospérité futures du Canada, ce en quoi nous croyons aussi fermement chez KPMG.

