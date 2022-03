Don historique versé par l'entremise de la Fondation olympique canadienne et de la Fondation paralympique canadienne

TORONTO et OTTAWA, ON, le 30 mars 2022 /CNW/ - La Fondation olympique canadienne et la Fondation paralympique canadienne ont annoncé mercredi que l'entrepreneur canadien Sanjay Malayiya a fait un don de 1,2 million de dollars en soutien direct des médailles d'Équipe Canada aux Jeux de Tokyo 2020 et de Beijing 2022.

C'est la première fois qu'un don de cette importance est fait en soutien direct des médaillés olympiques et paralympiques par l'entremise d'une ou l'autre des fondations. De plus, un montant de 100 000 $ sera versé au programme pour la prochaine génération (NextGen) afin de contribuer au soutien de futurs athlètes olympiques et paralympiques.

« Les athlètes olympiques et paralympiques canadiens nous ont inspirés et réunis pendant une période très difficile, indique Malaviya. C'est un honneur de pouvoir célébrer leurs réalisations et d'investir dans leur avenir. »

Au total, 130 athlètes olympiques et 53 athlètes paralympiques recevront une bourse grâce à ce don.

« Le don fait par Sanjay est vraiment remarquable, particulièrement en raison des défis auxquels les athlètes d'Équipe Canada ont été confrontés au cours des dernières années, indique Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. La conviction de Sanjay quant à la puissance du sport et à l'influence des médaillés olympiques et paralympiques sur tous les Canadiens de tous les milieux en appui d'Équipe Canada. »

Malaviya est un entrepreneur de technologie de soins de santé qui a développé des produits de TI à la fine pointe qui ont contribué à garder les patients en meilleure sécurité dans plus de 2000 organisations de soins de santé à travers le monde. Sa passion pour le sport découle de son appréciation des leçons que les athlètes peuvent transposer du monde du sport vers tous les autres aspects de la vie. Il aime particulièrement le leadership et la résilience démontrés par les athlètes d'Équipe Canada au cours des deux dernières années et croit qu'ils ont été une source d'inspiration pour tous les Canadiens afin qu'ils partagent les valeurs olympiques et paralympiques.

« Nous sommes vraiment reconnaissants que Sanjay ait vu l'importance de reconnaître les médaillés paralympiques aux côtés de leurs collègues olympiques, souligne Dean Brokop, directeur de la Fondation paralympique canadienne. Ce don généreux jouera un rôle essentiel dans l'atteinte d'autres podiums à Paris et à Milan-Cortina. »

La lauréate Abigail Strate a remporté une médaille historique en réalisant le premier podium de l'histoire canadienne en saut à ski, décrochant le bronze à l'épreuve par équipes mixtes aux Jeux de Beijing 2022.

« Pour rivaliser à l'échelle mondiale, les athlètes ont besoin d'accéder au meilleur équipement, ainsi qu'aux meilleurs services et aux meilleures installations, ce qui sans l'ombre d'un doute exige un soutien financier. Comme membre de l'équipe canadienne de saut à ski, je vis à l'étranger pour profiter d'un accès régulier à des installations d'entraînement, affirme Strate. Je suis vraiment très reconnaissante du soutien offert par Sanjay. Son engagement incontestable envers le sport pousse chacun de nous à déployer tous les efforts pour rendre notre pays fier. »

Le skieur paranordique Mark Arendz a remporté quatre médailles aux Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 pour porter son total en carrière à 12 podiums.

« Au nom de tous mes coéquipiers paralympiens de Tokyo 2020 et de Beijing 2022, je dis un énorme merci à Sanjay pour ce don, ajoute Arendz, un athlète de quatre Jeux paralympiques. C'est un progrès important dans la reconnaissance des athlètes paralympiques canadiens qui travaillent et s'entraînent tellement durement pour concourir sur la scène mondiale. Je suis optimiste que la générosité de Sanjay servira de catalyseur en vue d'une plus grande équité pour les athlètes canadiens ayant un handicap et qui représentent notre pays aussi fièrement. »

Pour de plus amples renseignements sur la Fondation olympique canadienne et la Fondation paralympique canadienne et pour savoir comment vous pouvez appuyer Équipe Canada, visitez les sites olympique.ca/fondation ou paralympique.ca/fondation.

