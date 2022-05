MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation, en collaboration avec sa société affiliée Avataani Environmental Services Inc. (« Avataani »), a obtenu un contrat de deux ans de l'Administration régionale Kativik pour revaloriser un volume estimé de 4 000 tonnes de matières résiduelles métalliques dans la communauté nordique de Kangirsuk. Ce projet s'inscrit dans l'important Plan de gestion des matières résiduelles du Nunavik, qui vise à contribuer à une économie verte et à un avenir plus durable pour les communautés inuites locales.

En vertu du contrat, SANEXEN et Avataani retireront tous les déchets de métaux du site d'enfouissement municipal et de la communauté. Les matières résiduelles seront triées, compactées sur place, préparées pour le transport maritime, puis expédiées sécuritairement à une installation de recyclage autorisée. Ce projet sera réalisé pour l'Administration régionale Kativik, en collaboration avec le Service des travaux publics du village nordique de Kangirsuk.

« Depuis plus de 20 ans, nous participons activement à la décontamination du fragile environnement arctique avec nos partenaires inuits. Après avoir retiré plus de 3 300 barils de déchets dangereux dans 13 communautés, SANEXEN et Avataani sont heureux de participer à cette nouvelle phase des importants efforts de gestion et de nettoyage des communautés du Nunavik », a déclaré Benoit Dion, directeur principal, développement des affaires chez SANEXEN et membre du conseil d'administration d'Avataani. « Nous sommes fiers de faire partie de cette étape importante qui n'est que le début d'une initiative de bien plus grande envergure ».

Les villages nordiques du Nunavik génèrent actuellement près de 122 000 m3 de matières résiduelles par année. Presque tous ces déchets aboutissent dans les sites d'enfouissement locaux, où ils sont brûlés ou entreposés. Le Plan de gestion des matières résiduelles du Nunavik vise à améliorer les connaissances locales en matière de gestion des matières résiduelles, à favoriser des méthodes de gestion applicables au Nunavik en accord avec les concepts de développement durable, à fournir un soutien régional aux initiatives vertes des villages nordiques et à gérer les coûts à des niveaux économiquement et socialement acceptables.

« Notre équipe est enthousiaste à l'idée de soutenir l'Administration régionale Kativik dans sa mission d'élimination des déchets et de maximisation de la valeur par une saine gestion des matières résiduelles de la région », a renforcé Jean-François Bolduc, président de LOGISTEC services environnementaux inc. et de SANEXEN. « Le Nord du Québec fait face à de nombreux défis et se concentre sur l'atteinte des objectifs du Plan d'action sur les changements climatiques et de la Stratégie énergétique du Québec. Notre équipe locale chez Avataani, soutenue par nos experts à travers notre réseau, est prête à s'appuyer sur notre partenariat de longue date pour relever ces défis importants ».

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 35 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

À propos de Avataani

Avataani est un entrepreneur et une firme de consultants inuits spécialisés dans l'évaluation et la restauration des sites, la gestion des risques, la gestion des matières dangereuses, la qualité de l'air et la formation. La firme fournit également des équipements et des produits spécialisés utilisés dans la gestion des matières dangereuses. Avataani est un partenariat entre Avataa Explorations & Logistics Inc. et SANEXEN. Son équipe multidisciplinaire de professionnels et de techniciens en environnement a réalisé des milliers de projets au Canada, et des centaines dans le Nord canadien.

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 54 installations portuaires et 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de LOGISTEC services environnementaux inc..

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, LOGISTEC Corporation, Téléphone : 514-985-2337, [email protected]