MONTREAL, le 19 mai 2022 /CNW/ - Réseau Environnement a reconnu l'apport exceptionnel en environnement de SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), en lui décernant le prix Distinction Meilleure entreprise et organisation.

« Ce prix prestigieux reconnaît le travail exceptionnel réalisé par notre équipe afin de préserver et renouveler les richesses naturelles du Québec. Les initiatives de SANEXEN sont nombreuses et variées en matière d'innovation et se traduisent par des interventions environnementales concrètes sur le terrain, des investissements financiers importants, ainsi qu'une collaboration étroite avec nos clients, nos partenaires de la communauté et les grands joueurs œuvrant dans le domaine de l'environnement », a déclaré avec fierté Jean-François Bolduc, président de LOGISTEC services environnementaux inc. et de SANEXEN.

« Au cours de nos 37 années d'histoire, SANEXEN s'est fait un devoir de mettre son expertise et son expérience sur le terrain au profit de ses clients et ses communautés. L'évolution des grands enjeux en environnement au Québec a toujours été au centre des préoccupations de notre équipe, et celle-ci a su se distinguer comme acteur majeur auprès de l'industrie », a ajouté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC.

Le prix a été décerné lors de la Cérémonie des Distinctions qui a eu lieu le 18 mai à Québec, à l'occasion de la 14e édition du Salon des technologies environnementales du Québec 2022. La Cérémonie des Distinctions vise à faire connaître le savoir-faire québécois en environnement, à souligner l'excellence dans le développement des technologies environnementales, ainsi que le dévouement et le travail des membres et des bénévoles de Réseau Environnement.

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 37 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 54 installations portuaires et 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de sa filiale LOGISTEC services environnementaux inc.

