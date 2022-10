MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW/ - SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), s'est vu décerner le prix « initiatives circulaires 2022 » de l'organisation QUÉBEC CIRCULAIRE, dans la catégorie moyennes et grandes entreprises. Grâce à son usine unique en Amérique du Nord, où son équipe d'experts transforme les débris de construction, rénovation et démolition (les « fines de CRD ») en produits à valeur ajoutée, SANEXEN a de nouveau pris un pas en tant que leader environnemental en matière de solutions innovatrices.

« La transition vers une économie circulaire au Québec, comme ailleurs dans le monde, nécessite l'implication et la collaboration de tous les grands acteurs de la société. Chez SANEXEN, nos équipes sont passionnées par l'innovation et déterminées à repousser les limites chaque fois que nous lançons une nouvelle solution à des enjeux environnementaux concrets. Nous sommes fiers de contribuer à l'accélération de la transition écologique et énergétique », a souligné Jean-François Bolduc, président de LOGISTEC services environnementaux inc. et de SANEXEN.

En 2020, SANEXEN a ouvert le tout premier centre de récupération des fines de CRD en Amérique du Nord. Depuis, les activités ont pris de l'expansion, et plus de 30 000 tonnes de fines de CRD y sont traitées. L'usine possède une capacité de traitement à grande échelle allant jusqu'à 150 000 tonnes métriques par an.

Le procédé conçu et breveté par SANEXEN consiste à séparer les matériaux fins provenant des centres de tri en trois grades distincts, soit : les ultras fines, qui sont par la suite conditionnées par biotraitement et compostage; le bois, papier et carton, destinés à la valorisation énergétique; et les agrégats, destinés à faire des routes de chantier.

« Les entreprises comme SANEXEN sont au cœur de la solution dans l'effort collectif de réduction des déchets et de lutte contre les changements climatiques, et c'est pourquoi nous sommes heureux que QUÉBEC CIRCULAIRE reconnaisse ainsi leur travail exceptionnel et leur innovation. C'est un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif ultime d'un Québec sans gaspillage », a ajouté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC.

Plus de 600 millions de tonnes de fines de CRD sont générées par année en Amérique du Nord. Les fines de CRD représentent une grande partie des matériaux gérés par les centres de tri, certaines installations générant jusqu'à 25 % de leur volume entrant en fines de CRD. Des centaines de milliers de tonnes de ces fines de CRD seront désormais entièrement recyclées et réutilisées au lieu d'être redirigées vers des sites d'enfouissement. SANEXEN travaille également activement à la prochaine génération de récupération des fines de CRD, transformant les débris en matériaux à valeur ajoutée, pour la construction par exemple, qui seront réintégrés dans les futurs projets de construction.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC Corporation offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de ses filiales LOGISTEC services environnementaux inc. et SANEXEN.

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 37 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

