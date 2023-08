MONTRÉAL, le 17 août 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement continu pour développer ses marques mondialement reconnues, Ubisoft est heureux d'annoncer la nomination de Sandra Warren en tant que nouvelle vice-présidente et productrice exécutive de la marque Far Cry. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle gèrera l'ensemble de la marque avec des équipes situées aux quatre coins de la planète.

Sandra Warren (Groupe CNW/Ubisoft)

La nomination de Sandra représente un moment clé tant pour le studio que pour la franchise. Avec son expérience avérée dans l'industrie et sa position respectée au sein de l'organisation, elle collaborera notamment avec l'équipe en charge de la gestion du portefeuille de marques, le département éditorial ainsi que l'équipe de production internationale.

Arrivée chez Ubisoft Montréal en 2006 en tant que CP Animation, Sandra a su développer son expertise dans divers rôles de gestion au sein de marques emblématiques telles que Splinter Cell et Assassin's Creed. Son cheminement l'a par la suite conduite à occuper le poste de productrice de la marque Far Cry en 2019.

« Sandra est une leader exemplaire qui combine avec aisance son expérience dans la production de jeux vidéo à une perspective globale de la marque. Sa compréhension approfondie de la dynamique du studio et sa capacité naturelle à favoriser des relations collaboratives en font un atout pour l'équipe. Nous invitons la communauté à se joindre à nous pour la féliciter et lui souhaiter le meilleur dans ce nouveau rôle. », a déclaré Christophe Derennes, directeur général d'Ubisoft Montréal.

À propos d' Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy's The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d'un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L'offre d'abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d'un catalogue de plus d'une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d'Ubisoft. Pour l'exercice 2022-23, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 1 ,74 milliard d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

SOURCE Ubisoft

Renseignements: Antoine Leduc-Labelle, COMMUNICATIONS, Chef Relations Publiques, UBISOFT MONTRÉAL, 5505 boul. St-Laurent, Montréal, H2T 1S6, Tél. : 514 490-2000 poste 5415