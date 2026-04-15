TORONTO, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux de remettre à Sandra Sanderson, directrice du marketing d'Empire Company Limited et de Sobeys Inc., le prix Hommage du Grand Prix canadien afin de souligner sa remarquable contribution, son leadership et son dévouement sans faille de plusieurs décennies au secteur du détail du pays.

Sandra Sanderson recevra le prix Hommage du Grand Prix canadien (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

« Sandra Sanderson a établi la référence en matière de leadership d'exception dans le marketing de détail au Canada, a déclaré Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Elle dirige avec rigueur et détermination, bâtit des marques qui touchent les consommateurs, et réalise tout cela avec une générosité qui a fait d'elle un mentor et un modèle pour la prochaine génération de leaders du secteur du détail. Sa contribution à l'industrie est à la fois profonde et durable. »

Forte d'une carrière couvrant à la fois les biens de consommation emballés et le commerce de détail, Mme Sanderson a apporté une rare compréhension globale du consommateur canadien dans toutes les fonctions de direction qu'elle a assumées. Après avoir développé son expertise du marketing dans les produits emballés chez Procter & Gamble, Kraft et Coca-Cola, elle a décidé de se lancer dans le secteur du détail, attirée par la possibilité de nouer des relations plus étroites et plus directes avec les clients. Les postes de direction qu'elle a occupés chez Postes Canada, Danier Leather, Shoppers Drug Mart, Walmart Canada et White House Black Market aux États-Unis lui ont permis de disposer d'une perspective que peu de cadres marketing de l'industrie du détail peuvent égaler.

Aujourd'hui, en tant que directrice du marketing d'Empire Company Limited et de Sobeys Inc., elle dirige le département du marketing de l'un des plus grands portefeuilles de produits de l'industrie du détail du pays, comprenant Sobeys, Safeway, IGA, Thrifty Foods, Foodland, FreshCo et Lawton's. Au sein de l'équipe de direction d'Empire, elle a joué un rôle clé dans la transformation audacieuse de la société au cours de ses sept années de service. Elle a modernisé le marketing afin de mieux répondre aux attentes changeantes des consommateurs, créant ainsi un centre d'excellence en technologie marketing et numérique. Elle a mené et réussi la transformation du programme de fidélité d'Empire avec le lancement de Scène+, qui compte plus de 15 millions d'adhérents. Mme Sanderson a également soutenu l'entrée de l'entreprise dans le secteur des médias de détail avec le lancement d'Empire Media+.

Elle préconise un leadership axé sur les valeurs et défend depuis longtemps l'idée que les marques de détail doivent servir un objectif plus grand qu'elles au sein de leur communauté. Sous sa direction, Empire a élaboré une nouvelle stratégie d'investissement communautaire, comprenant le lancement de l'initiative Family of Support : Child & Youth Mental Health, le premier partenariat philanthropique national entre la famille Sobey, l'entreprise et le milieu médical. Elle a aussi établi Empire comme le Détaillant alimentaire officiel d'Équipe Canada, supervisant les campagnes olympiques et paralympiques marquantes « Nourrir le rêve ».

Ses réalisations lui ont valu les plus hautes reconnaissances de l'industrie. Elle a reçu le prix de la Canadian Marketing Association pour l'ensemble de sa carrière en 2025 et a été intronisée au Temple des légendes du marketing de l'AMA (AMA Marketing Hall of Legends) en 2023. Elle a été nommée Marketeuse de l'année (Marketer of the Year) à trois reprises (par la Canadian Marketing Association en 2020 et par Strategy en 2012 et 2021) et a été lauréate du prix Star Women in Grocery en 2015. Elle siège actuellement au conseil d'administration d'Olympiques spéciaux Canada et de Scène+ et a occupé un rôle de direction en tant que vice-présidente de la Canadian Marketing Association. Elle a agi à titre de mentore auprès de nouveaux talents grâce au programme Mentor Exchange de l'AMA et a été conférencière invitée de l'Ivey Business School au cours des trois dernières années.

Sandra Sanderson se joint au groupe prestigieux des lauréats du Prix Hommage, qui comprend Margaret Hudson, PDG des Fermes Burnbrae ; Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger ; Carmen Fortino, vice-président exécutif de METRO Inc. ; et Gary Wade, président d'Unilever Canada.

Le prix Hommage lui sera remis au cours du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD le 3 juin 2026 au Centre des congrès de Toronto. Ce gala marquera la célébration de clôture de L'événement STORE 26 du CCCD, le grand événement annuel de l'industrie du détail. Les billets pour le gala peuvent être achetés ici.

À propos du Grand Prix canadien des nouveaux produits

Les trophées du Grand Prix canadien des nouveaux produits sont décernés chaque année par le Conseil canadien du commerce de détail afin de soulignent la performance exceptionnelle et l'innovation dans l'industrie de l'épicerie du pays. Le prix Hommage célèbre l'apport exceptionnel de personnes ou de familles qui ont fait montre d'un sens remarquable du service et de l'engagement envers l'industrie du détail et le secteur de l'épicerie au pays. Les lauréats illustrent l'esprit de communauté et de confiance de l'industrie par leur engagement sans faille envers la croissance, l'innovation et la philanthropie.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource : Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, Conseil canadien du commerce de détail, [email protected]