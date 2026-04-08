TORONTO, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) sont fiers de décerner à Cara Keating, chef de la direction de PepsiCo Canada, le Prix Hommage du Grand Prix canadien, qui souligne son leadership exceptionnel, son influence dans l'industrie et son engagement durable envers les secteurs du détail et des biens de consommation emballés.

Cara Keating, chef de la direction de PepsiCo Canada, recevra le Prix Hommage du Grand Prix canadien (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Le prix Hommage du Grand Prix canadien souligne l'apport de personnes ou de familles qui ont fait montre d'un sens exceptionnel du service et de l'engagement envers l'industrie du détail et le secteur de l'épicerie au Canada. Les lauréats représentent l'esprit de communauté et de confiance de l'industrie. Durant toute leur carrière, ils ont démontré un engagement sans faille envers la croissance et la capacité d'innovation de leur entreprise, la communauté qu'ils desservent et l'esprit de philanthropie.

En tant que chef de la direction de PepsiCo Canada, Cara Keating dirige plus de 12 000 employés, répartis dans 13 usines de production et des centaines de points de distribution, et supervise un portefeuille de marques emblématiques comme Lay's, Doritos, Pepsi-Cola, Gatorade, Quaker et l'eau pétillante bubly. Sa carrière de 22 ans au sein de l'entreprise est une véritable leçon d'ascension méritée. Sous sa direction, PepsiCo Canada a intégré ses activités alimentaires et de boissons pour former la plus grande entreprise de produits de consommation au Canada. L'entreprise réjouit désormais encore plus les Canadiens grâce à ses produits fabriqués localement, ses investissements communautaires et ses efforts de durabilité - comme la récente expansion de ses initiatives d'agriculture régénératrice, qui a ajouté plus de 200 000 hectares de terres agricoles canadiennes à son programme.

Depuis son arrivée à PepsiCo Canada en 2004, Cara Keating a travaillé dans plusieurs services de l'entreprise, dont les opérations sur le terrain, les ventes nationales, la stratégie et la planification ainsi que la direction générale. Auparavant, en tant que présidente de PepsiCo Canada Aliments, elle a dirigé les activités de Frito Lay Canada et de Quaker Canada au cours d'une importante période de transformation, approfondissant les partenariats clients et plaçant le portefeuille de produits de sa division dans une perspective de croissance à long terme. Plus récemment, en tant que chef de la direction de l'expérience client de la division des aliments de PepsiCo en Amérique du Nord, elle a assumé la responsabilité stratégique d'activités commerciales de près de 26 milliards de dollars liées à des collations et à des aliments pratiques, travaillant auprès d'une clientèle diversifiée de l'industrie du détail et de la restauration afin de stimuler l'innovation et de renforcer les capacités de mise en marché.

Aussi engagée dans le développement des employés que dans la constitution de relations solides avec les clients et les partenaires, Cara Keating compte sur une influence qui, dépassant largement ses propres équipes, s'étend à l'ensemble de l'industrie. En tant que partenaire exécutive du Women's Inclusion Network (WIN) de PepsiCo, elle a contribué à élargir le groupe-ressources pour les employés au Canada, remportant le prix PepsiCo Global Harvey C. Russell pour sa contribution à l'expansion des pratiques d'inclusion au sein de PepsiCo. Elle a également été nommée parmi les Star Women in Grocery de la publication Canadian Grocer en 2017, a reçu le prix Life Member Industry Builder de la Fédération canadienne des épiciers indépendants en 2022 et siège au conseil d'administration de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC).

« Dans une industrie marquée par le changement, Cara a été une force constante de progrès, a déclaré Michael Graydon, PDG de PASC. Elle a développé avec discipline et vision l'un des portefeuilles de produits de consommation les plus emblématiques du pays, sans jamais perdre de vue les personnes et les communautés qui sont derrière. »

« Cara Keating a passé des décennies à renforcer la relation entre détaillants et fournisseurs d'une manière qui a amélioré l'ensemble de l'industrie, a pour sa part ajouté Kim Furlong, présidente-directrice générale du CCCD. Son engagement en faveur de la collaboration et du développement de la prochaine génération de leaders fait d'elle la lauréate tout indiquée de ce prix. »

Cara Keating se joint au groupe prestigieux des lauréats passés des Prix Hommage et Pionnier, qui comprend Margaret Hudson, présidente-directrice générale des Fermes Burnbrae ; Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger ; Michael Medline, président-directeur général de Sobeys Inc. ; Carmen Fortino, vice-président exécutif de METRO Inc. ; et Gary Wade, président d'Unilever Canada.

Le prix Hommage sera remis à Cara Keating au cours du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD le 3 juin 2026 au Centre des congrès de Toronto. Ce gala marquera la célébration de clôture de L'événement STORE 26 du CCCD, le grand événement annuel de l'industrie du détail. Les billets pour le gala peuvent être achetés ici.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

À propos de Produits alimentaires de santé et de consommation du Canada

Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) est le porte-parole du plus grand employeur manufacturier du Canada. Le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation emploie plus de 350 000 Canadiens dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent et distribuent des produits sûrs et de grande qualité favorisant la vitalité de nos foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier. Apprenez-en plus au www.fhcp.ca/fr/ et suivez-nous à @FHCP_PASC.

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource: Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, Conseil canadien du commerce de détail, [email protected]; Anthony Fuchs, Vice-président, Communications, Produits alimentaires de santé et de consommation du Canada, [email protected]