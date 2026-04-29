Célébrons les marques audacieuses qui font avancer le secteur du détail !

TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier de présenter les 64 finalistes, répartis dans 10 catégories, en lice pour les très convoités Prix d'excellence dans le commerce de détail 2026. Qu'il s'agisse d'expériences exceptionnelles en magasin, de campagnes de marketing novatrices, d'opérations plus résilientes et plus intelligentes ou encore d'engagements audacieux en matière de durabilité, les finalistes de cette année représentent l'industrie du détail à son meilleur.

Annonce des finalistes des Prix d’excellence dans le commerce de détail 2026 (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

« Être nommé finaliste des Prix d'excellence, c'est figurer parmi les marques les plus accomplies du secteur du détail au pays. Au cours d'une année complexe et exigeante, ces entreprises nous ont montré le type de leadership et de dynamisme qui définissent l'excellence », a déclaré Kim Furlong, présidente-directrice générale du CCCD.

Entreprises finalistes des Prix d'excellence dans le commerce de détail 2026 (par ordre alphabétique) :

Appliance Canada

Bell

Best Buy Canada

Bikini Village

Bureau en Gros

CANNABIS XPRESS

CIBC

COBS Bread

Corbeil Électroménagers

Farm Boy Company Inc.

Hillberg & Berk

Home Depot Canada

Home Hardware

IKEA Canada

Indigo

La Vie en Rose

LCBO

Les Compagnies Loblaw limitée

Lindt & Sprungli (Canada)

Longo's

Midland Appliance

Nespresso Canada

Pattison Food Group

Pet Valu

Restaurant Brands International

Rogers Communications Inc.

RONA

RW&CO.

Save-On-Foods

Sephora Canada

Silk & Snow

Sleep Country Canada

Sobeys Inc.

Société québécoise du cannabis (SQDC)

SportChek

Surmesur

Walmart Canada

Well.ca

Les finalistes de cette année mettent en lumière un secteur qui répond avec application et agilité. Le mouvement « Achetez canadien » a agi un peu comme un fil conducteur à cet égard, les détaillants s'ajustant rapidement pour soutenir les producteurs locaux, valoriser les marques canadiennes et renforcer les liens communautaires. Le commerce de détail expérientiel a continué à évoluer, les marques investissant dans des environnements qui vont au-delà de la transaction afin de favoriser une fidélisation durable. Et l'IA a fait une importante percée, tant sur le plan de l'expérience client que des opérations, alors que la durabilité est demeurée un facteur distinctif, des finalistes de plusieurs catégories faisant la preuve que leadership environnemental et solides performances commerciales vont de pair.

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera la première journée de L'événement STORE 26 du CCCD, l'événement annuel le plus important du secteur du détail au Canada. Du 1er au 3 juin 2026, L'événement STORE 26 du CCCD mettra en vedette plus de 75 conférenciers spécialisés et attirera des chefs de file de l'industrie du détail de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs.

Les médias sont invités à assister à cet événement prestigieux célébrant les finalistes des Prix d'excellence dans le commerce de détail et les lauréats des Prix de Distinction de cette année : Michael Brownstein, PDG de Browns Shoes, et Jillian Harris, cofondatrice de The Jilly Box.

À propos des Prix d'excellence dans le commerce de détail

Décernés chaque année par le CCCD, les Prix d'excellence dans le commerce de détail représentent le programme de reconnaissance le plus prestigieux du secteur du détail au pays. Ces Prix célèbrent l'innovation, le leadership et l'influence dans tous les aspects de la vente au détail - de l'expérience client au commerce électronique, en passant par le développement du personnel et la responsabilité environnementale. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page retailawards.ca (en anglais).

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource : Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, 416 274-2956, [email protected]