Sandoz Canada élargit sa gamme de produits avec Enzeevu ® , son premier biosimilaire en ophtalmologie.

, son premier biosimilaire en ophtalmologie. Enzeevu ® est approuvé pour toutes les indications du médicament de référence EYLEA ® 1 , notamment la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge et l'œdème maculaire diabétique.

est approuvé pour toutes les indications du médicament de référence EYLEA , notamment la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge et l'œdème maculaire diabétique. Ce lancement améliore l'accès et l'abordabilité des traitements des maladies rétiniennes partout au Canada.

SAINT-HUBERT, QC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Sandoz, le chef de file mondial des médicaments abordables, annonce aujourd'hui le lancement d'Enzeevu® (aflibercept) au Canada, son premier biosimilaire en ophtalmologie. Ce nouveau médicament élargit l'accès aux traitements abordables pour les personnes atteintes de maladies rétiniennes graves partout au pays. Enzeevu® est un biosimilaire du médicament de référence EYLEA®, et est approuvé pour toutes les indications de ce dernier :

Dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge (DMLA)

Déficience visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une occlusion de la veine rétinienne centrale (OVRC)

Déficience visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une occlusion de la veine rétinienne brachiale (OVRB)

Œdème maculaire diabétique (OMD)

Néovascularisation choroïdienne (NVC) myopique

Ces maladies figurent parmi les principales causes de déficience visuelle au Canada et touchent surtout les personnes âgées et diabétiques2.

« En raison de la prévalence croissante des maladies rétiniennes, l'accès à des traitements efficaces et abordables n'a jamais été aussi crucial », a déclaré Michel Robidoux, Président et directeur général de Sandoz Canada. « En mettant sur le marché un biosimilaire pour l'un des traitements les plus couramment utilisés dans ce domaine, nous contribuons à améliorer l'abordabilité et l'accès à ce traitement pour des milliers de patients partout au Canada. »

Enzeevu® est une solution de 2 mg/0,05 mL pour injection intravitréenne, offerte en seringue préremplie à usage unique, qui délivre une dose de 2 mg d'aflibercept. Le produit est d'apparence similaire à celle du médicament de référence, ce qui facilite la continuité des soins et la transition pour les patients déjà sous traitement.

Les patients et les professionnels de la santé bénéficieront également d'un programme de soutien aux patients complet pendant le traitement avec Enzeevu®, ce qui leur apportera un soutien pratique et des conseils tout au long de leur prise en charge.

Ce lancement s'inscrit dans la mission de Sandoz d'être pionnière de l'accès pour les patients et reflète l'engagement continu de l'entreprise à élargir sa gamme de biosimilaires à de nouveaux domaines thérapeutiques, notamment l'ophtalmologie. En tant que chef de file dans le domaine des médicaments abordables, Sandoz Canada continue de travailler avec ses partenaires du secteur de la santé afin de soutenir des systèmes de santé durables et d'améliorer les résultats pour les patients.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui n'offrent aucune garantie quant au rendement futur. Ces énoncés se fondent sur le point de vue et les hypothèses de la direction au moment de leur formulation en ce qui a trait à d'éventuels événements et aux rendements futurs de l'entreprise. Ces énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont voici quelques exemples non exhaustifs : les conditions économiques mondiales futures, les taux de change, les dispositions légales, les conditions du marché, l'activité des concurrents et d'autres facteurs indépendants de la volonté de Sandoz. Si un ou plusieurs de ces risques ou une ou plusieurs de ces incertitudes devaient se concrétiser, ou si une hypothèse sous-jacente devait se révéler fausse, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats attendus ou prédits. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de sa formulation. Sandoz ne s'engage aucunement à réviser publiquement ses énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE SANDOZ CANDA

Chef de file du marché canadien des médicaments non brevetés, Sandoz Canada offre plus de 700 médicaments génériques ou biosimilaires couvrant de multiples secteurs thérapeutiques, dont des anti‑infectieux, des médicaments pour traiter les troubles cardiovasculaires et les troubles du système nerveux central, ainsi que des médicaments en immunologie et oncologie. En 2025, 59 millions d'ordonnances de médicaments Sandoz ont été délivrées au Canada (source : IQVIA Compuscript TRx, MAT 2025). Sandoz Canada emploie 300 personnes partout au pays et à son siège social de Saint-Hubert, au Québec. Il s'agit d'un partenaire de confiance des pharmaciens, des médecins et des hôpitaux, qui peuvent compter sur ses médicaments de qualité et son service exceptionnel, et qui s'engage à assurer la fiabilité de son approvisionnement. Pour en savoir plus sur Sandoz Canada, visitez la page www.sandoz.ca/fr.

RÉFÉRENCES 1 EYLEA® est une marque de commerce enregistrée appartenant à Bayer Inc. 2 Vaincre la cécité Canada. Rapport sur la santé visuelle au Canada 2023. https://www.fightingblindness.ca/wp-content/uploads/2024/10/Report-Card-on-Vision-Health_FR_v1.0_digital_singles_AT1.pdf

SOURCE Sandoz Canada

COORDONNÉES: Chef, Communications corporatives, [email protected]; Sophie Levasseur, +1 263 788-3835