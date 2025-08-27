Sandoz souligne l'importance du projet de modernisation de l'usine de Delpharm à Boucherville , rendu possible grâce à un investissement total de 220 millions de dollars.

, rendu possible grâce à un investissement total de 220 millions de dollars. Le montant comprend des investissements conjoints des gouvernements provincial et fédéral, ainsi qu'un investissement privé de Delpharm.

Sandoz réitère son engagement envers son partenariat d'approvisionnement à long terme, conclu plus tôt cette année avec Delpharm.

SAINT-HUBERT, QC, le 27 août 2025 /CNW/ - Sandoz, chef de file mondial des médicaments génériques et biosimilaires, accueille la contribution du Gouvernement du Québec dans le cadre de la modernisation des installations de fabrication et de développement pharmaceutique de Delpharm à Boucherville. Au total, plus de 220 millions de dollars seront investis dans ce projet, soit 60 millions de la part du gouvernement provincial, 60 millions de la part du gouvernement fédéral et 100 millions en investissement privé.

Plus tôt cette année, Sandoz a conclu une entente d'approvisionnement à long terme avec Delpharm. Ce partenariat d'une durée de 10 ans, combiné au soutien financier gouvernemental et privé, permettra à Delpharm de moderniser entièrement l'usine de Boucherville. Ultimement, ce projet garantira un approvisionnement fiable en produits injectables stériles de haute qualité et abordables, fabriqués au Canada.

Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada, a déclaré : « Delpharm est un partenaire précieux qui partage notre engagement à améliorer l'accès aux médicaments. Le soutien financier accordé par les gouvernements provincial et fédéral pour la modernisation de l'usine reflète leur reconnaissance de l'importance stratégique de ce projet pour le réseau hospitalier d'ici. »

Le projet de modernisation consiste principalement à renouveler et à rénover les équipements de production et le laboratoire afin de créer une installation d'avant-garde. Au cours des prochaines années, le plan sera mis en œuvre en plusieurs phases afin de ne pas compromettre l'approvisionnement. Cette modernisation améliorera la productivité et, surtout, assurera le maintien des normes de qualité les plus élevées exigées par les autorités et par nos clients.

