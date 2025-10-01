Pr Sandoz ® Sacubitril-Valsartan est un générique indiqué pour le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (ICFEr), qui touche approximativement 375 000 Canadiens à l'heure actuelle 1

Sandoz Sacubitril-Valsartan est un générique indiqué pour le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (ICFEr), qui touche approximativement 375 000 Canadiens à l'heure actuelle Comme les médicaments de référence comptent parmi les traitements les plus dispendieux, l'arrivée d'un traitement abordable permettra de réduire les coûts globaux en santé

SAINT-HUBERT, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Sandoz Canada, un chef de file des médicaments abordables, a annoncé aujourd'hui le lancement de PrSandoz® Sacubitril-Valsartan, une solution alternative de grande qualité au médicament de référence PrEntresto, approuvée pour toutes ses indications. Ce lancement constitue une étape importante qui s'inscrit dans la mission de Sandoz d'être les pionniers de l'accès pour les patients en élargissant sa gamme de traitements des troubles cardiovasculaires offerts aux patients canadiens.

PrSandoz® Sacubitril-Valsartan est indiqué pour le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (ICFEr) chez les patients de classe NYHA II ou III, afin de réduire l'incidence des décès d'origine cardiovasculaire et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque.

Le produit est offert dans les trois concentrations et formats suivants :

Comprimés de 24 mg / 26 mg (plaquettes alvéolées de 30)

Comprimés de 49 mg / 51 mg (plaquettes alvéolées de 60)

Comprimés de 97 mg / 103 mg (plaquettes alvéolées de 60)

L'insuffisance cardiaque touche plus de 750 000 Canadiens, et près de 100 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année2. Il s'agit de la deuxième cause d'hospitalisation chez les Canadiens de plus de 65 ans et les coûts directs sont estimés à plus de 2,8 milliards de dollars canadiens par an3. L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite représente près de la moitié des cas4.

Des données cliniques montrent que Sacubitril-Valsartan améliore considérablement les résultats pour les patients par rapport aux traitements standards, et réduit de 25 % à 30 % les taux d'hospitalisation5.

Comme plus de 100 000 Canadiens sont actuellement traités au moyen du produit de référence, le lancement d'une solution de rechange générique de grande qualité devrait générer d'importantes économies. En effet, selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), les dépenses annuelles liées à ce traitement surpassent 100 millions de dollars canadiens à l'échelle nationale6, ce qui en fait l'un des médicaments les plus coûteux pour les régimes publics d'assurance médicaments.

« Compte tenu du grand nombre de Canadiens touchés par l'insuffisance cardiaque, nous sommes fiers d'élargir notre gamme de produits génériques grâce au lancement de PrSandoz® Sacubitril-Valsartan », a déclaré Michel Robidoux, président et directeur général, Sandoz Canada. « Ce lancement s'inscrit dans notre mission d'être les pionniers de l'accès pour les patients, en offrant des options de traitement abordables qui généreront des économies tout en aidant les patients à mieux gérer leur santé cardiovasculaire. »

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui n'offrent aucune garantie quant au rendement futur. Ces énoncés se fondent sur le point de vue et les hypothèses de la direction au moment de leur formulation en ce qui a trait à d'éventuels événements et aux rendements futurs de l'entreprise. Ces énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont voici quelques exemples non exhaustifs : les conditions économiques mondiales futures, les taux de change, les dispositions légales, les conditions du marché, l'activité des concurrents et d'autres facteurs indépendants de la volonté de Sandoz. Si un ou plusieurs de ces risques ou une ou plusieurs de ces incertitudes devaient se concrétiser, ou si une hypothèse sous-jacente devait se révéler fausse, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats attendus ou prédits. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de sa formulation. Sandoz ne s'engage aucunement à réviser publiquement ses énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Sandoz Canada

Leader du marché canadien des médicaments non brevetés, Sandoz Canada offre plus de 700 médicaments génériques ou biosimilaires couvrant de multiples secteurs thérapeutiques, dont des anti-infectieux, des médicaments pour traiter les troubles cardiovasculaires et les troubles du système nerveux central, ainsi que des médicaments en immunologie et oncologie. En 2024, 56 millions d'ordonnances de médicaments Sandoz ont été délivrées au Canada (source : IQVIA Compuscript TRx). Sandoz Canada emploie 300 personnes partout au pays et à son siège social de Saint-Hubert, au Québec. Il s'agit d'un partenaire de confiance des pharmaciens, des médecins et des hôpitaux, qui peuvent compter sur ses médicaments de qualité et son service exceptionnel, et qui s'engage à assurer la fiabilité de son approvisionnement. Pour en savoir plus sur Sandoz Canada, visitez le www.sandoz.ca/fr.

À propos de Sandoz AG

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) est la référence mondiale dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires grâce à sa stratégie de croissance axée sur sa mission d'être un pionnier en matière d'accès pour les patients. Sandoz réunit quelque 20 000 employés issus de plus de 100 nationalités différentes. Ensemble, ils fournissent près de 900 millions de traitements aux patients à l'échelle mondiale, générant des économies substantielles pour les systèmes de santé et d'immenses retombées pour la société dans son ensemble. Sandoz possède un impressionnant portfolio comptant plus de 1 300 produits pour un éventail de maladies allant du rhume au cancer. L'entreprise, dont le siège social est à Bâle, en Suisse, possède une longue tradition d'excellence qui remonte à 1886. Son histoire est jalonnée d'innovations, notamment la mise au point du Calcium Sandoz en 1929, de la première pénicilline orale du monde en 1951 et du premier médicament biosimilaire de l'histoire en 2006. En 2024, la société a réalisé des ventes totales s'élevant à 10,4 milliards de dollars américains.

